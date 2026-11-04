美國中期選舉｜深紅堪薩斯州也變天！牧師成百年首位民主黨參議員

美國11月3日舉行的中期選舉，民主黨掀起「藍色巨浪」勢不可擋，除了穩奪回參、眾兩院，深紅州多議席亦告「翻藍」，堪薩斯州更選出近百年來首位民主黨籍參議員，由教會牧師漢密爾頓（Adam Hamilton）擊敗了現任共和黨籍參議員馬歇爾（Roger Marshall）。



美聯社率先報道，在完成91%點票後，漢密爾頓取得51.9%票，馬歇爾得票45.2%。回看兩年前的總統大選，特朗普以多達16個百分點勝出堪薩斯州。9月23日，民調Cook Political Report則把該參議院議席選情列為「偏共和黨」，直至10月6日，更轉為「平手」。

堪薩斯州作為深紅州，共和黨的馬歇爾卻在臨近選舉前數月「告急」，導致共和黨急撥選舉資源到堪薩斯，競選經費比起2022年該州的參院選舉，激增了3332%。

美國11月3日舉行的中期選舉，民主黨掀起「藍色巨浪」勢不可擋，教會牧師漢密爾頓（Adam Hamilton）成為「深紅」堪薩斯州近百年來首位民主黨籍參議員。（Reuters）

馬歇爾曾是一名婦產科醫生和軍官，在2020年當選參議員之前，他曾出任堪薩斯州眾議員，一直以來亦是總統特朗普的堅定支持者。然而，特朗普的貿易政策、報復性關稅直接衝擊到這個農業州份。秋季本值收成季節，農民及牧場主人面對柴油價格上升壓力。

成功令堪薩斯翻藍的漢密爾頓是美國最大的聯合衛理公會教堂之一的創始人和資深牧師，他在競選期間將自己定位為中間派，重申願意與共和黨人合作，服務所有黨派的人民。