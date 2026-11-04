美國中期選舉｜德州料迎首位拉丁裔女州長　民主黨破30年深紅神話

美國全國廣播公司（NBC）新聞預測，民主黨人伊諾霍薩（Gina Hinojosa）於11月3日舉行的美國中期選舉中，令人意外地擊敗德州州長阿博特（Greg Abbott），成為該州自1995年以來首位民主黨籍州長，同時也是這一「深紅州」歷史上首位拉丁裔州長。



NBC新聞預測，現年52歲的民主黨州眾議員伊諾霍薩，成功擊敗已連任3屆的共和黨籍德州州長阿博特。在這次的競選過程中，阿博特的競選團隊投入的資金比伊諾霍薩多出數千萬美元。阿博特原本預計勝券在握，並將透過此次連任成為德州史上任期最長的州長。而在2024年大選中，特朗普在德州曾以兩位數的優勢獲勝。

伊諾霍薩是一名州議員兼律師，這次勝選後將成為自1990年理查茲（Ann Richards）以來，首位當選該州州長的民主黨人，也是歷史上第三位擔任該職位的女性。

2025年7月8日，美國德州（Texas）亨特縣（Hunt County）發生致命洪災後，德州州長阿博特（Greg Abbott）在新聞發布會上向媒體發表講話。（Reuters）

今年夏天，伊諾霍薩曾承諾一旦當選州長，她上任後的首要行動之一就是解僱州教育專員，理由是德州各地的學生學業表現均在下滑。

此外，伊諾霍薩還就AI數據中心問題批評了阿博特。這一議題在德州全境（包括農村地區）都備受關注。儘管阿博特在以往的選舉中一直穩獲農村選民的支持，但在本屆選舉中，他因過去對AI數據中心建設的支持，與這些選民產生了分歧。目前，德州境內擁有超過500個AI數據中心，數量位居全美第二。

雖然阿博特其後收回了先前對發展資料中心的部分支援，他在9月下令暫停審批AI數據中心的相關許可，以便研究對德州電網造成的影響進行評估。伊諾霍薩在競選廣告中指責阿博特「聽命於其億萬富翁捐贈者」，並稱他通過支持建設AI數據中心是在「出賣德州」。

有分析指，伊諾霍薩能說一口流利的西班牙語。在整個競選期間，她透過發布雙語電視廣告以及舉辦西班牙語市民大會，與拉丁裔選民（約佔該州選民總數的三分之一）成功建立了聯繫。