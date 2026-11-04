美國中期選舉｜民主黨重奪國會　傑弗里斯勢成首位黑人眾議院議長

美國11月3日舉行中期選舉，民主黨在多個選區取得勝利，美媒普遍預測將重奪參眾兩院控制權。民主黨眾議院領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）在3日晚上表示，他將利用預期獲得的多數議席來打擊貪腐。假如傑弗里斯最終成為眾議院議長，他將會是美國史上首位黑人眾議院議長。



在美媒預測民主黨將重奪眾議院的消息傳出後，傑弗里斯向支持者表示：「我們將追究那些為這個國家帶來前所未有的腐敗的人的責任。」傑弗里斯有望在新國會中成為眾議院議長。

2026年11月3日，美國華盛頓，眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）出席民主黨國會競選委員會選舉之夜觀看開票並發表講話。（Reuters）

眾議院上一次有民主黨人出任議長是行將退休的眾議員佩洛西（Nancy Pelosi）。

傑弗里斯指：「因為如果身居高位的人一心只想中飽私囊，讓他們的家人、朋友或捐款人從中獲利，那麼他們就不會致力於改善美國人民的生活。」

傑弗里斯對民主黨在中期選舉中取得的壓倒性勝利讚不絕口，共和黨在多個傳統票倉選區失利，而民主黨則收穫大量新的議席。

傑弗里斯重申：「美國人民已經發聲，明確表示他們受夠了極端主義和腐敗。他們想要一個真正為美國人民服務的國會，而這正是眾議院民主黨人將要做的。」

民主黨人將競選的重點放在生活成本問題上，這一議題引起選民的廣泛認同。高油價和持續高通脹令選民苦不堪言，而總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）反覆無常的關稅政策和美國對伊朗的戰爭更是加劇了這個問題。

雖然共和黨的金主，如全球首富馬斯克（Elon Musk），投入巨資支持不受歡迎的候選人的競選活動，但民主黨主打生活成本的政綱似乎已在全國範圍內引起共鳴。

傑弗里斯強調：「這是一次有關變革的選舉，作為眾議院的民主黨人，我們明白我們需要（為國家）帶來巨大的變革。」

2026年11月3日，美國華盛頓，眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）出席民主黨國會競選委員會選舉之夜觀看開票並發表講話。（Reuters）

傑弗里斯坦承：「（美國）現狀令人憂慮。我們需要一個以美國人民為先的國會。富人、權貴和有關係的人試圖收買這場選舉，但美國人民以壓倒性的方式回應，明確表示美國不容買賣。」