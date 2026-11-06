匯豐有望重投基金懷抱　不妨留意｜許繹彬

令港股投資者沮喪的10月終於畫上句號。恒指全月累跌1,318點（約5.36%），再次應驗「十月魔咒」；不過，相比近半年深受投資者青睞的「恒生科技指數」，恆指跌幅還未算慘烈；10月份科技股連番受阻影響，頓成跌市重災區，科指重創逾11%，情況慘不忍睹；一直對港股寵愛有加的「北水」，更在10月呈現連續14天淨流出，累計流出近418億元，再創最長淨流出紀錄。



踏入2026年最後兩個月，11月首週港股終於吐氣揚眉，止跌回升。港股承接10月最後一個交易日急升335點，重返23,294點的餘威，在11月的首三個交易日勢如破竹，累漲618點，一口氣攻破10天線（23,246）及20天線（23,664），並順利撕開23,800點的阻力區，收報23,919點，直逼24,000點大關；「北水」亦轉流出為流入，更創下單日淨流入234億元的5個月高位。上月跌幅最為顯著的「恒生科技指數」，亦迎來穩步反彈，3個交易日累計升近5%，為投資者注入一股強心針。

踏入2026年最後兩個月，11月首週港股終於吐氣揚眉。（Unsplash@Arturo Anez）

本週全球焦點無疑落在美國中期選舉結果。最終，共和黨在2026年美國期中選舉失利，民主黨全面奪下參眾兩院控制權；美國總統特朗普對共和黨落敗後罕有低頭，表示「絕對願意接受選舉結果」，並表示願意與民主黨合作。外間普遍認為，共和黨失利的主因在於特朗普上任後引發的美伊局勢緊張，推高國際能源價格及本土經營成本，加上其所推行的高關稅政策進一步令物價上漲，令一般家庭承受沉重經濟負擔，民怨四起。

筆者認為，民主黨全面掌控國會將對金融市場帶來一定影響，尤以科技股為主的納斯達克指數首當其衝。華爾街分析師預期，國會易主後將會對科技巨頭與AI人工智慧產業施加更嚴格的監管審查，並可能調整資料中心的稅務優惠，打擊AI產業的投資預期；因此，在選舉結果公佈後，納指期貨應聲急挫，受全球AI供應鏈牽連的日經225指數、韓國Kospi及台灣加權指數亦隨之急跌。預計未來納指及相關亞洲市場將面臨劇烈震盪與短線沽壓；相反，以傳統股為主導的道指表現則相對穩健。

如果民主黨全面掌控國會，將對金融市場帶來一定影響。（Unsplash@Kelly Sikkema）

值得留意的是，內地及香港股市於昨日（4日）得悉民主黨奪下兩院控制權後，反而呈現「不跌反升」的走勢。可能是因為預期美國在更換控制權後，科技股因而受到更嚴謹的監管，全球基金或會主動調低溢價過高的AI股及科技股之權重，先行獲利套現，繼而引發美、日、韓、台股市動盪，基金可能會重投估值較低、具有防禦屬性的中港股票市場，令港股「漁人得利」。再者，內地於11月初再度推出多項穩定資本市場的救市措施，為持續低迷的市場注入強心針，港股直接受惠。昨日（4日）恒指除急升近400點外，大市成交額亦顯著擴大，終於突破2,000億元大關。如情況持續，港股有望挑戰24,300或更高水平，下方支持位則有望在23,600點穩守。雖然港股初現回穩跡象，但是否正式重拾升浪仍有待確認。預期科技AI晶片股走勢會繼續呈現波動，但傳統股及收息股表現可能較為穩健，而「獅王」匯豐控股（0005）經過前期一輪合理調整後，有望再獲基金垂青，投資者不妨留意。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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