會計師公會報告︰大型上市公司中　最普遍用AI於提升營運工業流程

隨着各行各業在營運中日益廣泛採用 Al，香港會計師公會今年發表《人工智能與數據管治：市場觀察及實務指引》報告，刊載指引，以提升作為良好 Al 管治核心領域數據管理並包括一項了解現今企業如何應用及管治 Al的研究。

調查指，在 124 家公司中，92 家明確表示已應用 Al、6 家表示局部應用 Al。（路透社）

92 家明確表示已應用 Al

研究檢視 124 家恒生綜合大型股指數成份股公司 2025 財政年度年報，分析其 Al 及相關管治安排披露情況，包括有否披露實際 AI應用、董事會層面監督、正式 Al風險評估、負責任使用 AI政策，以及專門營運監控措施。

在 124 家公司中，92 家明確表示已應用 Al、6 家表示局部應用 Al、26 家則未有披露相關應用。最普遍的 AI應用範疇包括提升營運及工業流程（44家），其次為提升生產力及企業自動化（37家）、產品及服務開發（35家），以及客戶服務與互動（同為35家）。

研究顯示，企業持續擴大 AI應用，依賴其開發、運作及支援系統的數據，以及其生成結果。

香港會計師公會會長羅卓堅﹙左﹚。﹙顧慧宇攝﹚

須研AI管治框架與程序

然而，企業傾向僅披露 AI 應用情況，而非 AI管治框架與程序，使投資者難以了解 AI應用所涉及的主要考量，例如企業數據管治、責任及信任。

機構不僅須確保 AI生成結果可靠，亦須確保相關數據、工具、監控措施及審核流程完善。為協助企業與市場辨別及了解主要考慮因素，公會提出「Al／GenAl 數據使用決策框架」，按實用程度及風險分級，建立五個步驟框架，支援機構負責任應用 Al。

香港會計師公會會長羅卓堅表示，AI 的長遠價值，不僅在於提升效率，更在於企業能否透過有效管治，在安全及負責任環境下應用，為企業帶來價值並規避風險。企業必須將 Al管治視為良好企業管治的重要一環，以良好數據管治、有效控制措施及清晰的人頻監督機制為基礎、做好風險管理。公會期望透過推出實務指引及工具．協助企業建立健全的 Al及數據管治框架，推動香港發展更具可持續性 AI 應用生態。

另外，香港會計師公會今日公佈「最佳企業管治及 ESG 大獎2026」得獎結果。隨着香港在 ESG 方面持續取得令人鼓舞進展，以及市場對企業管治期望不斷提高，今年大獎評審團頒發共 35 個獎項，當中包括8家機構首次獲獎，其中一家為新上市公司。