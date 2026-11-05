美股｜道指收市瀉1833點　納指挫5.52%　AI及晶片股重災

美國民主黨中期選舉壓倒性大勝後，市場憂慮人工智能（AI）和數據中心的快速發展或遭限制。美股周四（11月5日）下跌，道指最多曾跌1,869點或3.50%，至收市仍跌1,833點；納指曾挫逾1,474點或5.72%，至收市挫5.52%；標指亦最多曾跌338點或4.39%，至收市略為收窄至跌4.36%。於中期選舉大力支持共和黨的首富馬斯克（Elon Musk），其領導的Tesla延續跌勢，股價至收市跌10.77%。



民主黨取得參、眾兩院控制權後，有民主黨議員呼籲，監管AI此「失控行業」應是開議首天的首要議程，令早前提出的《2026年禁止人工超級智慧法案》(Ban Artificial Superintelligence Act of 2026)（ASI禁令）再次受到關注。



圖為2026年3月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月6日

【04:19】Tesla跌一成 Nvidia跌9.26% 美光科技及AMD挫逾17%

道指收市報51,523.06點，跌1,833.06點或3.44%；納指收報24,315.00點，跌1,421.52點或5.52%；標普500指數收報7,353.73點，跌334.89點或4.36%。

重磅科技股方面，AI晶片巨頭Nvidia挫9.26%，每股收報181.60美元，為跌幅最大道指成份股。Tesla大跌10.77%、微軟（Microsoft）跌2.45%、Amazon跌1.44%，蘋果公司（Apple）亦挫1.15%。

晶片股下跌，美光科技（Micron Technology）跌17.46%、SanDisk跌22.26%、AMD挫17.26%、SK海力士ADR跌13.40%。

【04:04】中概股指數收漲0.43%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.43%。其中，阿里巴巴ADR漲2.64%。

2026年6月11日，圖為特斯拉（Tesla）公司的標誌。（Reuters）

【03:46】油價升逾2.7% 美元指數下跌

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報90.52美元，升2.40美元或2.72%；倫敦布蘭特期油每桶收報98.29美元，升3.67美元或3.88%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於101.54，跌0.02%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報157.85，較前一個交易日約跌0.40%。

【03:45】現貨金價升上4100美元 Bitcoin現報7.6萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報4,100.99美元，升40.86美元或1.01%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,087.99美元，24小時內跌近5%。

【03:30】恒指夜期收報24,494點 低水303點

恒指夜市期指收報24,494點，跌392點，較恒指收市24,796點，低水303點，成交30,826張。

【00:59】道指及納指同跌逾1100點 Nvidia跌近7%

道指最新報52,079點，跌1,276點或2.39%；納指最新報24,633點，跌1,102點或4.29%；標普500指數現報7,444點，跌244點或3.18%。

重磅科技股方面，AI晶片巨頭Nvidia挫6.84%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla大跌10.40%、微軟（Microsoft）跌2.45%、Amazon跌1.44%，蘋果公司（Apple）亦挫1.15%。

2026年5月27日，英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在台灣台北舉行的Constellation員工全體慶祝活動中發表演講。（Reuters）

本港時間11月5日

【23:35】納指現跌近1,000點 Nvidia跌逾6%

三大指數跌勢大幅擴大，道指最新報52,569點，跌786點或1.47%；納指最新報24,758點，跌978點或3.80%；標普500指數現報7,503點，跌184點或2.40%。

重磅科技股方面，AI晶片巨頭Nvidia挫6.29%，續為跌幅最大道指成份股；Tesla大跌9.09%、微軟（Microsoft）跌2.43%、Amazon跌3.04%，蘋果公司（Apple）亦挫0.09%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

【22:51】道指跌近200點 Nvidia跌逾4%

道指最新報53,157點，跌198點或0.37%；納指最新報25,070點，跌666點或2.59%；標普500指數現報7,583點，跌105點或1.37%。

重磅科技股方面，AI晶片巨頭Nvidia挫4.49%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla大跌9.60%、微軟（Microsoft）跌1.53%、Amazon跌0.40%。蘋果公司（Apple）則漲1.00%。

【22:49】油價上升 Bitcoin現約報7.8萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶89.76美元，升1.64美元或1.86%。布蘭特原油期貨最新每桶報97.69美元，漲3.07美元或3.24%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新78,738.85美元，24小時內約跌0.6%。