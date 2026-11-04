美股｜道指收市漲1569點　納指漲1.44%　Tesla及SpaceX挫逾3.3%

美國民主黨在中期選舉中取得壓倒性勝利，緩解了政治不確定性。美股於當地周三（11月4日）造好，道指最多曾升1,705點或3.29%，至收市仍漲1,569點。多隻大型科技股受消息提振，微軟及Amazon均升逾6%、蘋果公司（Apple）飆半成。不過，由於擔心人工智能（AI）監管收緊，數據中心類股下跌，AI晶片巨頭Nvidia亦挫逾3%。



另外，首富馬斯克（Elon Musk）雖花費近5億美元支持共和黨候選人，包括力求共和黨在德州保住執政地位，但結果不如預期。馬斯克領導的SpaceX及Tesla股價表現落後，SpaceX至收市跌3.81%、Tesla挫3.34%。



2026年11月2日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月5日

【04:19】微軟Amazon升逾6% Nvidia跌逾3%

道指收市報53,356.12點，升1,569.40點或3.03%；納指收報25,736.51點，升364.50點或1.44%；標普500指數收報7,688.62點，升119.70點或1.58%。

重磅科技股方面，微軟漲6.68%、Amazon升6.12%。蘋果公司（Apple）升5.31%、Google母公司Alphabet升3.18%；AI晶片巨頭Nvidia則跌3.17%。

2026年6月11日，圖為特斯拉（Tesla）公司的標誌。（Reuters）

【04:04】油價大幅跌逾8%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報88.12美元﻿，跌7.97美元或8.29%；倫敦布蘭特期油每桶收報94.62美元，跌8.98美元或8.67%。

【04:01】現貨金價重上4000美元 Bitcoin現報8萬美元

金價方面，現貨黃金每盎司最新報4,063.24美元，升133.03美元或3.38%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報80,116.70美元，24小時內升近3%。

【03:30】恒指夜期收報24,425點 高水506點

恒指夜市期指收報24,425點，升503點，較恒指收市23,919點，高水506點，成交27,444張。

油價：圖為2022年7月5日，伊拉克南部城市巴士拉（Basra）的油田鑽井平台。（Reuters）

本港時間11月4日

【22:47】Amazon升逾7% 微軟Apple漲逾半成

道指最新報52,975點，升1,188點或2.30%；納指最新報25,941點，升569點或2.25%；標普500指數現報7,704點，升135點或1.79%。

重磅科技股方面，Amazon升7.17%、微軟（Microsoft）升5.67%、蘋果公司（Apple）漲5.45%，Google母公司Alphabet升3.31%。Tesla則跌3.99%，AI晶片巨頭Nvidia亦挫0.33%。

【22:40】油價下跌 Bitcoin現約報7.8萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶93.26美元，跌2.83美元或2.95%。布蘭特原油期貨最新每桶報100.23美元，跌4.09美元或3.92%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,600.63美元，24小時內約升1.7%。