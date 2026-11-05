美股｜道指早段跌200點　納指挫逾2.5%　Tesla跌近一成

美國民主黨在中期選舉中取得壓倒性勝利，令市場憂慮人工智能（AI）和數據中心的快速發展或遭限制。美股周四（11月5日）早段下跌，道指最新跌近200點，納指挫逾2.5%。於中期選舉大力支持共和黨的首富馬斯克（Elon Musk），其領導的Tesla延續跌勢，最新跌近一成。



圖為2026年3月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月5日

【22:51】Nvidia跌逾4%

道指最新報53,157點，跌198點或0.37%；納指最新報25,070點，跌666點或2.59%；標普500指數現報7,583.點，跌105點或1.37%。

重磅科技股方面，AI晶片巨頭Nvidia挫4.49%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla大跌9.60%、微軟（Microsoft）跌1.53%、Amazon跌0.40%。蘋果公司（Apple）則漲1.00%。

2026年6月11日，圖為特斯拉（Tesla）公司的標誌。（Reuters）

【22:49】油價上升 Bitcoin現約報7.8萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶89.76美元，升1.64美元或1.86%。布蘭特原油期貨最新每桶報97.69美元，漲3.07美元或3.24%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新78,738.85美元，24小時內約跌0.6%。