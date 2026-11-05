美股｜道指最新曾跌逾1300點　納指挫逾5.7%　Tesla瀉一成

美國民主黨在中期選舉後取得參、眾兩院控制權，令市場憂慮人工智能（AI）和數據中心的快速發展或遭限制，當中包括早前提出的《2026年禁止人工超級智慧法案》(Ban Artificial Superintelligence Act of 2026)（ASI禁令）再次受到關注。有民主黨議員呼籲，監管AI這一「失控行業」應是開議首天的首要議程。美股周四（11月5日）早段下跌，且跌幅持續擴大。道指截至目前最多跌逾1,300點，納指曾挫逾1,474點或5.72%。於中期選舉大力支持共和黨的首富馬斯克（Elon Musk），其領導的Tesla延續跌勢，股價跌逾一成。



圖為2026年3月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月6日

【00:59】Nvidia跌近7%

道指最新報52,079點，跌1,276點或2.39%；納指最新報24,633點，跌1,102點或4.29%；標普500指數現報7,444點，跌244點或3.18%。

重磅科技股方面，AI晶片巨頭Nvidia挫6.84%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla大跌10.40%、微軟（Microsoft）跌2.45%、Amazon跌1.44%，蘋果公司（Apple）亦挫1.15%。

2026年5月27日，英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在台灣台北舉行的Constellation員工全體慶祝活動中發表演講。（Reuters）

本港時間11月5日

【23:35】納指現跌近1,000點 Nvidia跌逾6%

三大指數跌勢大幅擴大，道指最新報52,569點，跌786點或1.47%；納指最新報24,758點，跌978點或3.80%；標普500指數現報7,503點，跌184點或2.40%。

重磅科技股方面，AI晶片巨頭Nvidia挫6.29%，續為跌幅最大道指成份股；Tesla大跌9.09%、微軟（Microsoft）跌2.43%、Amazon跌3.04%，蘋果公司（Apple）亦挫0.09%。

【22:51】道指跌近200點 Nvidia跌逾4%

道指最新報53,157點，跌198點或0.37%；納指最新報25,070點，跌666點或2.59%；標普500指數現報7,583點，跌105點或1.37%。

重磅科技股方面，AI晶片巨頭Nvidia挫4.49%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla大跌9.60%、微軟（Microsoft）跌1.53%、Amazon跌0.40%。蘋果公司（Apple）則漲1.00%。

2026年6月11日，圖為特斯拉（Tesla）公司的標誌。（Reuters）

【22:49】油價上升 Bitcoin現約報7.8萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶89.76美元，升1.64美元或1.86%。布蘭特原油期貨最新每桶報97.69美元，漲3.07美元或3.24%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新78,738.85美元，24小時內約跌0.6%。