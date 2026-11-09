美國禁止生科投資下的危與機 ｜伍禮賢

美國財政部於上月發布擬根據《全面對外投資國家安全法》，將「生物科技」正式納入對特定海外敏感技術的限制投資範圍。這一舉措標誌著中美科技博弈由半導體、人工智能延燒至生物醫藥產業。



回顧美國國會於2025年底通過《2025年綜合對外投資國家安全法》。財政部隨後於2026年10月發布實施該法的細則草案，大幅擴大對美國實體在受關注國家及地區（明確涵蓋中國內地、香港與澳門）敏感科技投資的審查與禁令。值得注意的是，本次擬議新規則針對生物科技領域的限制，主要採取直接禁止的嚴格管制手段，而非傳統意義上的申報與禁止雙軌並行。法規明確禁止美國人對涉及利用生物系統進行小分子藥物、生物製品、疫苗以及細胞與基因治療研發或生產的海外企業進行股權投資、可轉債融資或設立合資企業。該提案的公眾意見徵詢期將於2026年12月7日截止，法規預計將於2027年3月13日前正式頒布實施。

法規明確禁止美國人對涉及利用生物系統治療研發或生產的海外企業，進行股權投資、可轉債融資或設立合資企業。（Pexels@Pilanfilms）

此項新規則一旦正式實施，美國的風險投資、私募股權及主權財富基金等機構投資者，將對涉及敏感生物領域的跨境投資進行全面且嚴格的合規審查。過去如果高度依賴美資、專注於基因編輯、合成生物學等前沿技術的生物科技公司，或將面臨較大衝擊。

而剛剛拉下帷幕的美國中期選舉，民主黨奪回國會全面控制權，投資者或預期此對政策轉向存在契機，但筆者認為政策轉向出現的機會不大。雖然白宮與國會由不同政黨主導，但限制中國生物醫藥產業崛起已成為美國跨黨派共識。諸如《生物安全法案》等旨在限制特定中國合約開發暨製造組織企業（CDMO）的立法，在民主黨主導的國會推動下，其立法進程與涵蓋範圍可能會進一步擴大和加速，行業必須做好應對更嚴格供應鏈審查的準備。

雖然白宮與國會由不同政黨主導，但限制中國生物醫藥產業崛起，已成為跨黨派共識。（Unsplash@Caleb Perez）

而中國企業在應對挑戰層面，或表現在兩大方面。首先，借助目前內地市場與政策支持所帶來的內生動力，加速自身發展。例如現時內地各地政府設立的龐大政府引導基金，不僅能為處於臨床研發的初創企業提供關鍵的現金流支持，更能透過與本地產業鏈的深度綁定，提供土地、稅收優惠與臨床綠色通道等綜合性生態支持。其次，資產授權交易成為合規避風港。根據美國財政部目前的法規草案，單純的傳統藥物資產授權協議由於停留在產權與資產交易層面，不涉及股權獲取或合資企業的設立，因此大致不受此輪限制影響。這為全球醫藥產業消除了完全脫鉤的致命風險。在這種監管生態之下，未來中國研發、全球授權的模式或將變得更加成熟，成為本土生技企業獲取海外資金與實現國際化的重要路徑。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

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