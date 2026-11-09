日本自駕遊｜港人租車數據︰神奈川等3地需求飆升　平均租車逾5天

日本網上旅行社之一 Rakuten Travel 公布平台租車自駕遊數據。今年首9個月，香港旅客在平台上的日本租車預訂較 2025 年同期按年增長約 94%。增長不再集中於東京、大阪等傳統熱門城市，神奈川、北海道及北陸（富山縣、石川縣、福井縣）等地區的租車需求亦顯著上升，反映港人的日本自駕版圖正不斷擴闊。



據 Rakuten Travel ，港人預訂日本租車的地區當中，以神奈川、北海道及北陸增幅最高。（Getty）

神奈川增長180% 冠全日本

統計指出，今年首三季，香港旅客透過 Rakuten Travel 預訂日本租車的地區當中，以神奈川、北海道及北陸的按年增幅最高，分別錄得 180%、137% 及 118% 升幅。「神奈川鄰近東京，旅客可透過自駕串連橫濱、鎌倉及箱根等地，探索城市、歷史文化與溫泉景致；北海道幅員遼闊、景點分散，向來是自駕遊熱門之選。數據反映，港人的自駕足跡已不僅見於東京、大阪等主要城市，亦涵蓋北海道等成熟自駕目的地，以及神奈川、北陸等地區，呈現更多元的目的地選擇。」

另外，北陸地區的增長同樣值得留意。以石川為例，平均租車日數由約 4.2 天延長至約 6.3 天，顯示旅客願意安排更長的自駕行程，為深入遊覽當地預留更多時間 。至於鄰近東京的山梨，平均租車日數約為 3 天，以短途自駕為主，旅客可圍繞富士山及河口湖一帶安排行程。

港人取車地點方面，成田機場、福岡機場、新千歲機場及關西機場位列預訂量最高的門市。﹙資料圖片﹚

旅客平均租車超過 5 天

除了目的地更多元，港人的自駕行程亦趨向深度與長線。數據顯示，香港旅客平均租車超過 5 天，並平均提早約 47 天預訂車輛，反映不少旅客會預先規劃路線及住宿，以較長的自駕旅程慢遊單一地區，或串連多個景點。

取車地點方面，成田機場、福岡機場、新千歲機場及關西機場位列預訂量最高的四大取車門市，顯示機場是港人日本自駕之旅的主要起點，不少旅客抵埗後即直接取車出發。

還車安排方面，約 88% 預訂選擇同地還車，當中以北海道、福岡及沖繩的同地還車預訂量最高。這三地旅客多以一個據點出發，環島或環區自駕後再回到原點還車，印證旅客偏好以一個地區為據點，深度遊覽周邊景點。

跨縣異地還車主要集中於東京圈，千葉、東京及大阪的預訂總量位列前三。路線方面，按雙向合計，東京與千葉之間最受歡迎，其次為京都與大阪、大阪與愛知，反映部分旅客善用單程租車串連鄰近都會區，毋須折返原取車點，行程更具彈性。