美股｜道指最新升逾700點　納指漲2%　Nvidia現跌逾4%

美股周一（11月9日）高開，道指最新漲逾700點。科技股造好，納指最新升2%。不過，人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）的婚外情及間諜風波，令公司股價最新跌4.74%，為跌幅最大道指成份股。



圖為2026年3月9日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月9日

【22:55】Amazon升逾半成

道指最新報52,018點，升733點或1.43%；納指最新報25,090點，漲511點或2.08%；標普500指數現報7,501點，升124點或1.69%。

重磅科技股方面，Amazon升5.30%，暫為升幅最大道指成份股；Alphabet升3.04%、微軟（Microsoft）漲1.90%、蘋果公司（Apple）亦升1.81%。

2026年5月27日，英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在台灣台北舉行的Constellation員工全體慶祝活動中發表演講。（Reuters）

【22:50】油價約跌4% Bitcoin現約7.5萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶87.52美元，跌3.31美元或3.64%。布蘭特原油期貨最新每桶報93.97美元，跌4.35美元或4.42%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新74,905.10美元，24小時內跌逾1.3%。