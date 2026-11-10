黃仁勳與黃樂舉杯照曝光　上海餐廳借機宣傳「出軌打卡位」

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳驚傳震撼彈，不只陷入婚外情風波，外遇對象黃樂（Alice Huang）更疑似涉及為中國從事情報活動，網絡上也迅速流傳不少兩人的合照，其中包含1張在景觀餐廳舉杯的照片，而這家位於上海浦東的餐廳立刻將風波轉為商機、大肆宣傳，甚至高調地表示「歡迎大家一起來浦江淮宴拍照打卡！」。



隨著黃仁勳婚外情的消息曝光，網友「AB Kuai.Dong」9日在X發文曝光了多家黃樂過去半年在朋友圈分享、與黃仁勳的合影，其中1張可以見到兩人一同用餐、並肩而坐，還向鏡頭舉杯，兩人後方則是大片落地窗，可以見到戶外的景色。

疑似餐廳工作人員在微信分享同張照片、大肆宣傳。（X@_FORAB）

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有網友發現前述照片中的這家位於浦東的餐廳已經打起生意頭腦，迅速推出「老黃出軌同款打卡機位」，甚至有截圖顯示疑似餐廳工作人員在微信分享同張照片、大肆宣傳稱「歡迎大家一起來浦江淮宴拍照打卡同款照片！」。

這家名為「浦江淮宴」的餐廳的相關資訊也迅速被人挖出。（微博@大弟子Leo）

而這家名為「浦江淮宴」的餐廳的相關資訊也迅速被人挖出，除了菜單外，連地址也一併曝光，有網友笑稱：

「出軌專用位，這可不行」

「今晚預約爆了吧」



也有人驚呼「隨時都有商機」、「這樣宣傳真的沒問題嗎？」。

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