黃仁勳出軌｜胡錫進：黃樂受的是歷史上女人最猛烈、複雜的冤枉

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）捲入間諜風波，美媒《紐約時報》等報道指，黃仁勳被為中國從事間諜活動的女子黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）滲透。



官媒《環球時報》前總編輯、知名媒體人胡錫進多次發文評論事件，10日再在微博發文稱，如果黃樂是間諜，她稱得上是史上最成功的間諜之一；如果她不是間諜，那麼她受的是歷史上女人最猛烈、複雜的冤枉之一。他傾向於認為事情的真相是後者。



2025年5月，英偉達（Nvidia）行政總裁執行長黃仁勳與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（音譯Alice Huang）等人在台北用餐。（網絡圖片）

胡錫進認為，黃仁勳被揪鬥出來，這是美國兩黨惡鬥搞出的一個政治犧牲品，它完全是美國的惡作劇，與中國沒半毛錢關係。貼一個「中國間諜」標籤，用意惡毒。

胡錫進稱，但短期內，這股毒氣也更多是流向美國內部的，實際很難傷害到中國。從長期看，這件事有可能成為美國國會被民主黨控制後，將對外攻擊主題轉向中國的一個踏板，一塊國會大肆發酵「中國威脅論」的酵母。

胡錫進又稱，對中國老百姓來說，這次事件是一個超級大瓜，它吃起來很過癮。而且雖然黃樂被美方指控為「中國間諜」，這件事「挺敏感的」，但各種吃瓜帖在中國互聯網上暢行無阻。中國外交部直接斥「中國間諜」說是「捕風捉影、污蔑抹黑」， 除此之外，老百姓愛怎麼編排就怎麼編排，相當開放。

胡錫進稱，涉外的「瓜」一出來，國人最善於八卦編排，結果就是中國網上越來越多的東西通過各種渠道被搬向外網。