黃仁勳出軌｜曾向劉在錫公開與妻子的浪漫往事　稱「最看重人品」

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳於美國時間11月8日下午向員工發送內部訊息，坦承發生婚外情，並向家人及公司同事致歉。這一事件引發全球關注，黃仁勳2026年6月才在韓國綜藝節目中公開與妻子相識的浪漫故事，並強調「人品」是他最重視的特質，如今顯得相當諷刺。



韓媒引用英國《金融時報》報道，美國情報機構研判黃仁勳與新加坡數據中心企業Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）曾為情侶關係。美方同時調查黃樂是否遭中國國家安全部吸收，試圖透過黃仁勳取得美國人工智能晶片相關機密。起初英偉達發聲明兩人只是正常互動，然而黃仁勳卻在11月8日發一封內部信，承認有婚外情震驚全球，但黃仁勳信中並沒有直說對象是誰，且黃樂與中國情報單位的關聯及是否涉及國安資訊外洩，尚無法證實。

黃仁勳坦承與黃樂（左，Alice Huang）有婚外情。（NetThunder/LinkedIn）

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對此，英偉達董事會已啟動調查，由獨立董事與外部法律專家參與。公司表示，目前沒有證據顯示國家安全或英偉達機密遭到侵害，但將持續釐清相關資訊。黃仁勳也表態將配合調查。此外，美國國會共和黨籍眾議院常設委員會主席已於11月4日致函，要求黃仁勳於18日出席閉門簡報，說明相關疑慮及英偉達的資安措施。

曾在韓國節目上談及妻子浪漫往事、最看重人品

黃仁勳在致歉聲明中表示，家人一輩子給予他愛與支持，自己卻辜負了這份信任，並強調妻子與子女對他的行為毫無責任，懇請外界尊重家人隱私。今年6月他曾在韓國tvN節目、由韓國「國民MC」劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》中透露，17歲上大學時以「幫忙看作業」為由接近年長兩歲的妻子Lori Huang，兩人結婚逾40年，當時妻女還陪同出席錄影。

節目中，當劉在錫問招聘過程中最看重的標準時，黃仁勳還表示，最重要看的是「人品」。並進一步強調，慷慨善良的人是寶貴的財富，並表示：「如果你想找人共事，就必須找到懂得付出的人。」

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