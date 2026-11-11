離岸信託收益徵稅｜累申報逾1600億稅　3個月過渡期「平穩結束」

內地早前加強徵收離岸信託收益稅，據新華社最新報道，11月11日從國家稅務總局獲悉，目前，離岸信托收益徵稅政策過渡期已平穩結束，絕大多數納稅人積極配合，累計申報離岸信托個人所得稅超1,600億元人民幣﹙下同﹚，其中10月當月入庫超1,200億元，帶動了全國10月份個人所得稅收入增長近90%。



2026年7月24日，財政部、稅務總局發布《關於離岸信托個人所得稅有關事項的公告》，規定取得離岸信托收益的納稅人在90天過渡期內（10月22日前）完成申報繳稅，不加收滯納金。

內地加強徵收離岸信託收益稅，今年7月已表示將對居民納稅人的海外信託收益執行20%徵稅。據彭博分析監管文件及億萬富豪指數指出，全球前500大富豪中，內地8位及其受益人可能受到影響，相關離岸信託持股截至10月中合共約值1,402億美元。

國家稅務總局指，累計申報離岸信托個人所得稅超1,600億元人民幣。﹙資料圖片﹚

彭博曾點名8富豪或「補稅」 雷軍、黃崢等在列

彭博報道指出，該8名富豪透過英屬處女群島、開曼群島等地信託持有資產，其中包括網易(9999)創辦人兼首席執行官丁磊，相關海外持有約370億美元(約2886億港元)資產；拼多多創辦人黃崢有約290億美元(約2262億港元)資產，兩人在富豪榜分別排51及80位。

他富豪包括小米(1810)董事長雷軍，所持資產約207億美元；翰森製藥(3692)創辦人兼主席鍾慧娟約158億美元；中國宏橋(1378)主席兼行政總裁張波及其家族，所持資產約154億美元；泡泡瑪特(9992)主席王寧所持股份約值102億美元；海豐國際(1308)股東楊紹鵬持有約值69億美元資產；安踏體育(2020)主席丁世忠持有的股份約值52億美元。

不過，內地政府一直未有公開點名任何人士「補稅」，市場亦不清楚這8名富豪是否需要就海外信託收益繳稅，又或是否已接獲繳稅要求。