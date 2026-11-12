黃仁勳出軌丨教主舵手之位勢不保！　彭博︰英偉達正物色接班人

【黃仁勳／Nvidia／英偉達／Alice huang / Kimberly Powell】美國人工智能(AI)晶片龍頭英偉達﹙Nvidia﹚行政總裁、現年63歲的黃仁勳再傳涉另一宗婚外情，其舵手之位恐不保。



正考慮任命一名臨時執行長

彭博引述知情人士報道，英偉達董事會已經在與一家外部機構合作，物色可能的接替人選。同時，董事會正在考慮任命一名臨時執行長，同時物色正式接任者。

據知情人士透露，董事們周三召開會議討論黃仁勳的去留。

報道指出，相關披露及隨後出現的報導讓董事會面臨艱難抉擇：罷免輝達創始人，也是公司迄今唯一一位掌舵人。這意味著要解雇一位至少在不久前仍廣受股東和客戶尊重，並帶領公司股價累計上漲逾700,000%的高管。

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認出軌。﹙資料圖片﹚

彭博︰影響將遠遠超出輝達自身的經營

報道指出，最新事態發展也凸顯出輝達缺乏針對黃仁勳的接班計畫，並進一步表明，這位63歲的執行長與公司及其成功是何等密不可分。他若離開，影響將遠遠超出輝達自身的經營，而原因並不僅僅是輝達是AI熱潮核心晶片的主要製造商。

黃仁勳是一位極其老練的交易撮合者，並利用公司的雄厚資源投資AI供應鏈及各種初創企業。他也是AI革命最重要的鼓吹者之一，一方面淡化外界對AI威脅人類的擔憂，一方面大力宣揚其益處。

分析師關注，英偉達管理層將如何應對下周的業績電話會議。﹙資料圖片﹚

策略師︰一個非常棘手的局面

「這將是一個非常棘手的局面。」Jonestrading首席市場策略師Michael O’Rourke向彭博表示︰「黃仁勳此前預計今年銷售額將成長70%。考慮到供應商融資以及激進的經營手法，他的繼任者接下來一年都將忙於滅火和收拾殘局。」

「如果獨立調查證實這些指控，應該可以預期董事會將解除他的職務。這是當今公司治理的基本要求。更糟糕的是，這並非孤立事件。」他補充說。

SLC Management的Dec Mullarkey稱：「值得關注的是，他們將如何應對下周的業績電話會議。財務長可以處理財務數據，但市場會希望了解更多治理方面的調整。」

「很難想象他會下台，但也很難想象他怎麼還能繼續留任。我認為董事會最終將被迫讓他離開，並建立一種更為傳統的組織架構。在判斷力方面暴露出來的問題，可能很難修復公司與重要客戶之間的關係。」

紐約時報11月11日（周三）報道，據五位曾在英偉達公司工作的人士透露，黃仁勳除與黃樂存在婚外情之外，同時他還與一名向他匯報工作的管理人員存在婚外情，該對象為英偉達醫療保健業務副總裁金伯利（Kimberly Powell）。（Reuters）

紐時︰與公司高層亦存婚外情

據《紐約時報》最新援引五名曾在英偉達任職的人士透露，英偉達CEO黃仁勳曾與醫療健康業務副總裁Kimberly Powell存在婚外情。據消息人士透露，今年3月，在加州聖荷西舉行的英偉達會議期間，黃仁勳和48歲的金伯利被拍到在飯店舉止親密，而雙方均為已婚狀態。

受消息拖累，英偉達夜盤瀉逾7%，股價暫守160美元關口。自黃仁勳爆出婚外情後，英偉達股價累瀉約15%。該公司現市值近4.2萬億美元。