黃仁勳出軌｜黃仁勳被爆2度訪台享齊人福　情婦黃樂與正宮同隨行

英偉達行政總裁黃仁勳承認婚外情後，外媒整理其過往訪台行程，發現其妻子洛麗（Lori Huang）與情人黃樂（又名Alice Huang）至少兩度「共處一島」。



2024年5月底至6月初台北國際電腦展（Computex）期間，洛麗陪伴黃仁勳出席，先於6月5日現身南港展區，6月6日又與黃仁勳出席英偉達員工及貴賓晚宴。

《紐約時報》（The New York Times）報道，黃樂同期低調現身台北一場社交活動，在酒吧與科技界人士聚會，並稱可邀黃仁勳出席；不久黃仁勳即以招牌黑色皮衣現身，與眾人同喝威士忌，這意味着洛麗與黃樂當時同在台灣，報道稱洛麗並未出席深夜酒吧聚會。

2025年5月22日晚間，黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂（Huang Le / Alice Huang）與黃仁勳有親密互動。（台灣今日新聞網NOWNEWS）

2025年5月黃仁勳偕妻子及子女再訪台，5月21日夫婦現身士林一間餐廳，與英偉達員工晚宴；翌日黃樂現身他作東的知名私房菜商務晚宴，媒體拍得兩人互動親密，黃樂更親吻黃仁勳臉頰。

女兒黃敏珊（Madison Huang）與未婚夫亦在場；黃敏珊席間並未知曉黃樂的情人身分，與她相談甚歡，黃仁勳簽名送禮並準備與黃樂合影時，黃敏珊用手機親自拍攝。

晚宴後黃仁勳受訪時，黃樂如女主人般靜立其後。外界當時多把這些場面解讀為西方社交禮儀，但黃仁勳承認婚外情後，兩次訪台行程如今重新受到審視。