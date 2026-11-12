黃仁勳出軌｜又曝婚外情！黃樂還是中國間諜嗎？

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）再爆婚外情傳聞，對象是英偉達內部高管。據《紐約時報》援引五名曾在英偉達任職的人士透露，英偉達CEO黃仁勳曾與醫療健康業務副總裁Kimberly Powell存在婚外情。黃仁勳63歲，Kimberly Powell48歲，兩人均已婚。消息傳出，英偉達美股盤後股價暴跌。據悉，英偉達董事會正準備罷免黃仁勳，最早於今天召開會議，屆時將決定他的未來去向。



資料圖片：英偉達公司醫療保健副總裁鮑威爾與黃仁勳（網路圖片）

黃仁勳新婚外情曝出，輿論場發生了一個很微妙的變化：此前鋪天蓋地扣在黃樂頭上的「美人計」「特洛伊木馬」「情報滲透」等陰謀論有些降溫了。這個邏輯很簡單，如果黃樂和黃仁勳的交往，是精心策劃的情報陰謀，那這位Kimberly Powell，又該被歸為哪一方的棋子？很多人開始恍然：這本質上是私人情感風波，不是提前編排好的諜戰劇本。

回顧這輪輿情，11月9日，《金融時報》報道稱，美國情報部門認為，黃仁勳曾與Megaspeed高管Alice Huang（黃樂）保持戀愛關係。11月9日，黃仁勳發布公開信，正式承認自己發生婚外情，並向家人及公司相關方公開致歉。隨着黃仁勳與黃樂兩人的合影流出，疊加英偉達獨立調查、股東集體訴訟，再放在中美AI算力博弈的大背景下，外媒很快編織出一套極具衝擊力的敘事：這名華人女商人，以感情為籌碼打入英偉達核心圈層，目標是獲取高端晶片與算力情報。

儘管中國外交部早已明確相關指控捕風捉影、屬於污衊抹黑，依然擋不住大量陰謀論版本在網絡持續發酵。

現在新傳聞的出現，打破了這個單向敘事。黃仁勳的婚外情並非只此一樁，說明這是他個人層面的情感問題，不是專門針對黃樂、專門為了竊取晶片技術而設計的「美人計」。在大國科技競爭的大環境下，一樁男女之間的私事，直接包裝成諜戰大戲。

早在西方媒體集體向黃樂潑髒水的時候，英國前外交官、獨立記者Craig Murray（克雷格・默里）指出，黃仁勳女友黃樂是間諜的唯一證據就是她是中國人，其他一切，都是已經陷入衰退的西方世界所籠罩的偏執仇外心理。

現在輿論的轉向，恰恰給了我們一次冷靜復盤的機會。黃仁勳的個人私生活，是獨立的一件事。黃樂的算力貿易，是另一件商業事件。二者雖然存在交集，但絕不應該被強行縫合進西方預設好的陰謀劇本。一旦順着這套邏輯走，就又中計了，又落入了西方的敘事陷阱。