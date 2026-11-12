黃仁勳出軌丨彭博︰黃樂身處北京　安全人員知曉事件

【黃仁勳／Nvidia／英偉達／輝達 / Alice huang / Kimberly Powell】人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）早前承認婚外情，而對象則被指是新加坡數據中心公司MegaSpeed的前董事黃樂（HUANG Le ，又名Alice HUANG）。外電消息指，黃樂現身處北京，安全部門人員知曉事件。



彭博引述知情人士稱，黃仁勳醜聞事件的核心人物黃樂已回到中國，其被懷疑是中國間諜。其中一位知情人士稱，Megaspeed International創始人Alice Huang目前在北京，安全部門人員對此知曉。

知情人士還表示，目前尚不清楚她何時、為何前往北京，以及她可能從事何種活動。

2025年5月22日晚間，黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂（Huang Le / Alice Huang）與黃仁勳有親密互動。（台灣今日新聞網NOWNEWS）

北京否認黃樂是間諜

報道指出，自黃仁勳創始人黃仁勳承認婚外情，以及該公司董事會就Alice Huang被指是中國間諜一事開始調查以來，她的下落一直引發外界高度猜測。Alice Huang，又名Huang Le，曾是一名記者，後來成為向中國頂尖公司出租先進晶片的掮客，也是這場震動市場、如今可能導致黃仁勳被罷免的爭議風波的關鍵。北京否認這名女子是間諜。中國外交部未立即回應置評請求。

中國外交部發言人郭嘉昆本周早些時候回應關於黃仁勳與疑似中國間諜的婚外情的提問，稱所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影污蔑抹黑。

報道又稱，Alice Huang在創立Megaspeed後，首次與輝達CEO建立了聯繫。Megaspeed是英偉達晶片在東南亞最大的買家，這一地區是將該公司先進硬體走私到中國的一個主要渠道。她推動一家初創新雲公司迅速崛起，成為輝達在地區數據中心熱潮中最重要的合作夥伴之一。

周四彭博記者試圖聯繫她，但未能成功。