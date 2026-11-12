黃仁勳再傳出軌女下屬迎下台危機　美媒：他多年來拒訂接班人計劃

《紐約時報》11月11日報道，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳除了被指疑與中國女商人黃樂（Alice Huang，又名 Alice Wong）有婚外情外，亦曾出軌公司已婚女高層金伯利（Kimberly Powell），公司董事會準備於當日召開會議，決定黃仁勳的去留。外媒報道，儘管英偉達內部多年來一直討論制定接班人計劃的必要性，但黃仁勳一直拒絕這建議。



美國《紐約時報》及《華爾街日報》報道，英國科企安謀（Arm）現任行政總裁、曾在英偉達工作約7年並一度晉升為副總裁的Rene Haas表示：「他（黃仁勳）不喜歡這個想法......他認為接班計劃會刺激高層之間的競爭，並造成分裂。」

這張攝於2026年8月26日的照片中，可以看到位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的英偉達公司總部。（Reuters）

事實上，黃仁勳本人過去亦曾公開表明反對計劃。據美媒，他3月在播客節目上談及這立場。強調他反對的原因不是他認為自己「不會死」，而是因為他認為處理接任人問題的最佳方法是讓公司的每個人都做好準備，這樣公司就能擁有眾多潛在接班人。

黃仁勳當時說：「如果你關心公司在你之後的未來，那麼你今天最重要的事情，就是盡可能頻繁、持續地傳授知識、資訊、見解、技能和經驗，這就是為什麼我總是在我的團隊面前思考所有事情的原因。」他也半開玩笑指，希望自己能「死在工作崗位上」。

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據報道，黃仁勳一直力阻公司採用典型的企業層級結構，而是維持一個約60名高階主管直接向他報告的組織架構。

然而，隨着黃仁勳出軌的消息曝光後，公司缺乏接班人的缺點備受外界關注。彭博社引述知情人士報道，英偉達董事會除了將決定黃仁勳的去留外，也正在權衡是否在尋找常任行政總裁的同時，先行委任一名臨時行政總裁。