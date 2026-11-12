英偉達變天！黃仁勳辭職　CFO Colette Kress 出任臨時首席執行官

【黃仁勳／Nvidia／英偉達／輝達 / Alice huang / Kimberly Powell】黃仁勳接連爆出兩單婚外情後，英偉達（NVDA.US）董事會最新宣布，公司創始人黃仁勳卸任英偉達CEO及董事局成員。同時，董事會任命首席財務官Colette Kress為臨時首席執行官，並任命Harvey C. Jones為公司首任董事會主席。



上述變動，即時生效。受消息拖累，公司股價盤前大瀉10.24%，低見156.45美元。



英偉達聲明︰黃仁勳對公司貢獻意義深遠

英偉達聲明指出，Colette Kress 自2013年9月加入Nvidia以來，一直擔任公司執行副總裁兼財務長。在加入Nvidia之前，她曾在思科（Cisco）和微軟（Microsoft）等領先科技公司從事財務相關工作，任職時間近25年。

Nvidia董事會主席Harvey Jones表示：「Colette在Nvidia經歷非凡增長的時期發揮了重要的領導作用；她對我們的業務、客戶、營運狀況以及財務狀況有著深刻的理解。」

他又稱，董事會對Colette及其領導團隊充滿信心。「我們相信，公司的各項運營、對客戶的承諾以及產品路線圖都將持續推進，不會受到任何影響。」

Colette Kress則表示：「Nvidia的力量始終源於其員工。我將與領導團隊攜手合作，在Jensen過去33年所奠定的非凡基礎上，繼續推動公司向前發展。」

另外，董事局指，黃仁勳對Nvidia的貢獻意義深遠。「Nvidia是全球最具影響力的科技公司之一。董事會及公司全體同仁衷心感謝Jensen為公司乃至整個產業所做的卓越貢獻。」

紐約時報11月11日（周三）報道，黃仁勳除與黃樂存在婚外情外，還與英偉達醫療保健業務副總裁金伯利（Kimberly Powell）存在婚外情。（Reuters）

接連陷兩單婚外情 董事會急出手

黃仁勳卸任源自兩單婚外情。繼與一名疑似中國間諜的女子黃樂有染後， 據《紐約時報》最新援引五名曾在英偉達任職的人士透露，英偉達CEO黃仁勳曾與醫療健康業務副總裁Kimberly Powell存在婚外情。基於此，英偉達董事會於週三（11日）召開內部會議以決定黃仁勳去留。

被罷免後，黃仁勳亦需於下週三（18日）出席美國眾議院的閉門聽證會，就其婚外情及英偉達「防範外國敵對勢力間諜活動的安全協議」等問題作出回應。信中要求黃仁勳限時回覆，否則很可能向其發出傳票。

黃仁勳是英偉達第5大股東，手上持股約3.58%。

2025年11月19日，美國華盛頓特區，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳參加美國-沙特投資論壇。（Reuters）

彭博︰影響將遠遠超出英偉達自身的經營

黃仁勳卸任，並不代表全球市值最高公司的問題已解決。黃仁勳執掌英偉達逾30年，是公司迄今唯一一位掌舵人，他過去廣受股東和客戶尊重，並帶領公司股價累計上漲逾700,000%。

外界普遍認為，一旦黃仁勳離任，英偉達將面臨巨大的接班難題。彭博早前報道指出，最新事態發展也凸顯出輝達缺乏針對黃仁勳的接班計畫，並進一步表明，這位63歲的執行長與公司及其成功是何等密不可分。他若離開，影響將遠遠超出輝達自身的經營，而原因並不僅僅是輝達是AI熱潮核心晶片的主要製造商。

另外，黃仁勳是一位極其老練的交易撮合者，並利用公司的雄厚資源投資AI供應鏈及各種初創企業。他也是AI革命最重要的鼓吹者之一，一方面淡化外界對AI威脅人類的擔憂，一方面大力宣揚其益處。