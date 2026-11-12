黃仁勳辭職！英偉達盤前暴瀉一成　大摩等剔出首選股名單

【黃仁勳／Nvidia／英偉達／輝達 / Alice huang / Kimberly Powell】英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳接連爆出婚外情後，董事會今日（12日）最新宣布，公司創始人黃仁勳已辭任英偉達CEO。同時，董事會任命首席財務官Colette Kress為臨時首席執行官。變動即時生效。



受消息影響，英偉達股價美股盤前暴瀉一成，低見155.97美元。此前，多間大行下調英偉達評級至「中性」，繼美銀將該股票從首選股名單中剔除，摩根士丹利亦做出此決定。不過，目前尚未有一家大行將英偉達評為「賣出」。



紐約時報11月11日（周三）報道，黃仁勳除與黃樂存在婚外情之外，還與一名英偉達醫療保健業務副總裁金伯利（Kimberly Powell）存在婚外情。（Reuters）

美銀、貝爾等下調評級 大摩：不是你的問題

翻查投行意見，摩根士丹利如此解釋評級下調：不是你的問題，是我們的止損政策。據悉，該行會剔除任何較入選時點位下跌逾25%的首選股。此前，美國銀行亦將英偉達、美光(MU.US)和泛林集團(LRCX.US)從其「美國1號」最佳投資組合名單中剔除。惟兩家銀行均對英偉達保留「買入」評級。

對於剔除名單，摩根士丹利稱：不是你的問題。圖為紐交所（NYSE）交易大廳內顯示大摩的標誌。（Reuters）

其他人的措辭則沒那麼溫和。貝爾(Baird)週三（11日）將英偉達評級下調至「中性」，並將目標價從500美元大幅下調至200美元，理由是CEO更迭的可能性上升。

雖然市場對英偉達悲觀態度浮現，不過英偉達仍是華爾街最受青睞的股票之一，根據倫交所數據，該股中位目標價為314美元，意味著仍有約80%的上升空間，64家券商中有59家將該股票評為「買入」或「強烈買入」。

根據倫交所數據，英偉達中位目標價為314美元。（英偉達網站圖片）

另外，據彭博，以下是華爾街投資者和策略師對的英偉達之看法：

Miller Tabak + Co首席市場策略師Matt Maley︰



* 「隨著第二只靴子落地，董事會恐怕不得不採取行動了。此次披露之後，他如果能撐過這個星期，都算幸運。」

* 「我最擔心的問題是，英偉達是AI行業如此重要的資金提供者。這些事態發展會不會導致他們在一定程度上收縮支出？」

Karobaar Capital首席投資官Haris Khurshid︰



* 「這件事看起來越來越不像是一次孤立的個人醜聞，而更像是圍繞他本人、公司治理以及關鍵人物風險的一系列更廣泛問題。涉及中國的因素顯然讓事情嚴重得多，而有關其他關係的更多報導又增加了一層問題。鑒於他與英偉達的戰略及客戶關係如此密不可分，我認為市場現在重新評估的不只是這樁醜聞本身。」

* 「由於英偉達已成為AI交易如此核心的一環，我認為這也引出了一個更廣泛的市場問題。這在某種程度上類似於馬斯克與特斯拉的風險，他與公司的身份已經如此緊密地交織在一起，以至於個人決定也可能成為實際影響投資的變量。黃仁勳顯然不是馬斯克，但英偉達與他的個人形象已經如此緊密地聯繫在一起，我認為投資者正開始以不同方式看待這種風險。當一家幾乎已成為AI建設代名詞的公司出現這種不確定性時，受到影響的可能不僅是英偉達，也會波及市場對更廣泛AI交易的情緒。」

Zacks Investment Management首席市場策略師Brian Mulberry



* 「或許還是可以找到一條讓他留在董事會、但不再擔任執行長的出路，因為對於下一步的創新、研發乃至實際執行而言，他的戰略眼光實在太重要了。」

* 「他可能會受到處分，不再擔任執行長，但仍可以作為戰略顧問或董事會成員發揮作用。」

黃仁勳去年來台時，華裔女子黃樂曾相伴而行，兩人在三六食府用餐後共同離去。（TVBS新聞網授權使用）

The Motley Fool高級投資分析師David Meier



* 「坦率地說，我有點驚訝這些事情這麼快就接連曝光。董事會現在必須迅速採取行動，對這些情況展開調查。黃仁勳是英偉達的關鍵人物。這家公司在他的架構下，由他擔任主要決策者。如果他被解職的風險正在上升，那就是重大事項。董事會需要立即就此與股東溝通。」

Floodlines Research創始人兼投資策略師Anna Wu



* 「英偉達的問題在於，黃仁勳非常敢於直言，也是行業明星。很難找到合適的人來接替他。短期而言，我認為這可能會給股價帶來一些動盪。」

Integrity Asset Management投資組合經理Joe Gilbert



* 「這對英偉達乃至整個AI生態系統而言，毫無疑問都是利空。他不僅是AI的門面，可以說還是AI基礎設施的設計者。現在公司必須推出一個新的代表人物，而那個人必須證明自己能夠勝任。即使如此，要復制黃仁勳的遠見，即便不是不可能，也會非常困難。」

50 Park Investments執行長Adam Sarhan



* 「對英偉達而言，關鍵問題是這是否仍只是一個領導層問題，還是會開始影響客戶信心、執行能力和盈利。即便晶片需求沒有立即發生變化，不確定性也可能壓低該股的估值。」

* 「投資者會希望董事會給出明確說法，但他們也將關注業績和AI支出能否保持足夠強勁，以繼續支撐這個行業。這些新聞本身並不意味著AI成長故事已經破滅，但確實給本就緊張的市場又增添了一個降低風險敞口的理由。」