黃仁勳出軌｜英偉達下任CEO ？　副總裁巴克機率居冠　女婿成黑馬

【黃仁勳／Nvidia／英偉達／Alice huang / Kimberly Powell】Nvidia行政總裁黃仁勳爆出婚外情，據報將被董事會罷免。黃仁勳掌舵超過30年，公司長期沒有明確的接班梯隊，一旦他因風波去職，誰來帶領英偉達成為市場焦點。



根據 Polymarket 預測市場最新數據，Nvidia副總裁巴克（Ian Buck）以約37%的隱含機率領先，財務長克雷斯（Colette Kress）以約23%居次。與此同時，黃仁勳的子女、女婿，以及超微（AMD）執行長蘇姿丰、Arm 執行長哈斯（Rene Haas）等外部人選亦被點名。



Polymarket預測市場最新數據，副總裁巴克（Ian Buck）以約37%的隱含機率領先。（網上圖片）

內部兩大熱門人選浮現

黃仁勳掌舵英偉達超過30年，公司長期沒有明確的「第二把交椅」。《Business Insider》引述分析師與前員工說法指出，若黃仁勳因風波去職，英偉達內部最直接被點名的人選包括財務長克雷斯與副總裁巴克。

《Business Insider》引述分析師說法指，克雷斯是英偉達對外知名度最高的高階主管之一，在黃仁勳暫時卸任的情況下，可能出任臨時執行長。克雷斯在英偉達任職已13年，此前曾在思科與微軟擔任財務相關職務。然而，部分評論指出克雷斯缺乏工程背景，對於一家以 AI 晶片技術為核心的企業而言，長期接班的合適性存疑。巴克則被視為更具工程背景的長期人選。他在英偉達任職22年，曾主導 CUDA 軟體平台的開發，目前負責資料中心與運算業務。

黃仁勳兒子黃勝斌被點名接班人人選。（網上圖片）

Nvidia CFO成接任大熱人選

彭博進一步報道，財務長克雷斯（Colette Kress）預計將接替黃仁勳，董事會已與外部機構合作物色潛在繼任人選，並考慮在過渡期任命臨時執行長。克雷斯2013年9月加入英偉達出任執行副總裁兼財務長，此前累積近25年財務經驗，曾任思科業務技術及營運財務部門高級副總裁兼首席財務官三年，並在微軟任職13年，其中四年出任伺服器及工具部門首席財務官。她持有亞利桑那大學金融學理學士及南衛理公會大學工商管理碩士學位。

Nvidia財務總監（CFO）Colette Kress預計將會接替黃仁勳。（網上圖片）

預測市場押注巴克領先

Polymarket關於「英偉達下一任執行長」的預測於11月9日開盤，交易量約6.68萬美元。截至11月12日，巴克以約37%領先，克雷斯約23%，「黃仁勳無變動」約12%，其餘人選均低於10%。巴克與克雷斯交易量明顯較高，反映市場聚焦內部營運主管。要留意的是上述機率僅屬交易者押注，並非英偉達官方立場。

黃仁勳長女黃敏珊（Madison Huang）與35歲的尼科・卡普雷茲（Nico Caprez）都被點名為可能接班人。（網上圖片）

女婿卡普雷茲成話題黑馬

黃仁勳的家族成員在英偉達的職務也成為討論焦點。《彭博》報導指出，黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang）目前擔任產品與技術行銷資深總監，曾被外界討論接任執行長的可能性。黃敏珊的丈夫卡普雷茲（Nico Caprez）則在2024年初加入英偉達，目前擔任全球 AI 基礎設施成長副總裁，負責雲端合作夥伴關係。

不過，上述接班討論多屬分析師、前員工與媒體的推測。英偉達官方目前並未宣佈任何人事異動或接班計劃，董事會僅確認已啟動獨立調查。