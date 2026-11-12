黃仁勳出軌｜美加強管制陰霾下　傳中國AI公司急租海外算力防封殺

【英偉達 / 黃仁勳 / AI / Alice Huang】英偉達（Nvidia）CEO 黃仁勳爆出婚外情，其中一位情人黃樂（Alice Huang）被指為「中共間諜」，其關連公司據報走私英偉達晶片入華。



《路透社》最新報道，由於擔心Nvidia(NVDA.US)其可能會令美國收緊對中國遠程使用先進晶片的限制，中國AI公司正試圖在中國境外的數據中心租用採用Nvidia晶片的運算能力。



2025年5月，英偉達（Nvidia）行政總裁執行長黃仁勳與新加坡公司Megaspeed高層黃樂（音譯Alice Huang）等人在台北用餐。（網絡圖片）

中國公司或租海外算力 遠程用英偉達晶片

目前美國雖限制Nvidia最先進AI晶片出口到中國，但中國公司仍可以透過租用海外數據中心算力，遠程使用此類晶片。據悉，有一間中國大型雲端服務供應商正在內部討論是否鎖定海外Nvidia晶片算力，而部分公司已聯絡數據中心營運商洽談預留事宜。

另外，中國規模較小的AI實驗室正在考慮採取類似措施，包括接洽東南亞主要算力供應商。

《路透社》消息稱，中國公司憂慮有關黃仁勳的爭議可能為美國《遠程存取安全法案》(RASA)增加政治動力，該法案將授權美國商務部監管透過雲端遠程存取受限制技術的行為，眾議院已於1月以369票對22票通過該法案，目前正等待參議院表決議案。