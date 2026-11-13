為年結作最佳部署　港交所值得留意｜許繹彬

11月4日舉行的美國中期選舉，民主黨成功重奪國會參眾兩院的控制權。選舉結果公佈後，股票市場隨即呈現劇烈波動，AI及相關科技股首當其衝成為震央，納斯達克綜合指數在兩院結果公布後的翌日（11月5日）暴跌1,422點，收報 24,315點，創下自2025 年 4月以來最大單日跌幅；相較10月6日的歷史高位累計回調逾一成，單日市值蒸發約 2.5 兆美元；有分析認為，納指正式跌入技術性回調區間，而道瓊斯工業平均指數當日亦急挫1,834點；美股大跌拖累全球股市瀰漫恐慌情緒。



日韓台股市三地市場跟美國納指唇亡齒寒，全部難逃跌市厄運：日經指數失守58,000點，低見56510點；韓國KOSPI指數低見4,912點，5,000點告急；台灣加權指數跌穿40,000點，低見37,837點；港股本月雖曾高見24,871點，並跟隨外圍調整，但由於AI晶片風暴對港股直接影響有限，恒指僅回調至24,400點水平，總算是不幸中的大幸。港股走勢相對穩固，內地股市靠穩亦是主因之一；美國股災後仍然大上大落，千點波幅已成常態，因而驅使日韓台等股票市場波濤洶湧（日股重返61,000點，韓股重回5,300點）；鑑於美國兩院變局後，納指成份股前景存在諸多不確定性，預期納指走勢仍會如「過山車」般波動，投資者務必扣穩安全帶，謹慎應對。

美國股災後仍然大上大落，千點波幅已成常態。（Reuters）

筆者認為，美國狂人特朗普在中期選舉失利，國會兩院由共和黨轉由民主黨掌控已是不爭的事實。在狂人「頓失雙臂」下，其任內遺留的問題或會出現戲劇性發展。由他親手製造的「美伊」局勢目前處於「不戰不和」的僵局，但外間普遍預期中東局勢有望緩和，霍爾木茲海峽若能重開，將推動油價下調（紐約期油已跌穿90美元）。若此勢頭持續，全球疲弱的經濟有望踏上復甦之路。加上10年期國債息率回落，帶動金融保險股造好，亦令近日風雨飄搖的AI科技股出現反彈。然而，投資者現階段切勿掉以輕心，儘管民主黨掌控兩院後將對關稅、AI／數據中心監管及外交政策施加更多立法限制，但相信特朗普不會就此罷休，仍可透過行政命令、關稅權或軍事指揮權等方式繞過部分立法障礙，江湖隨時再起風浪。

美國狂人特朗普在中期選舉失利，國會兩院由共和黨轉由民主黨掌控已是不爭的事實。（Reuters）

談回港股，在上月曾一度跌穿23,000點，低見22,803點，及後反覆向上，昂首闊步重上24,000點，更曾一度升穿24,800點，單從升勢動力來看，相信今年低位已見，但能否有力再上一層樓，甚至升穿25,000點或更高的水平，還需大市成交及北水配合。此前港股成交曾急增超過2,500億元，成功帶動恒指突破24,800水平；惟大成交未能持續，本周回落至不足或僅觸及1800億的水平，令大市再次陷入「悶局」；作為交投主力的「北水」近期操作偏向短線，呈現「逢跌淨流入、逢升淨流出」的格局，反映市場信心依然不足，短炒為主。

預料恒指短期內仍將好淡爭持，必須在成交配合下守穩並有效突破24,800點，後市方可更上一層樓。適逢年結將至，若投資者相信估值偏低的港股有望迎來傳統的「粉飾櫥窗」，港交所（0388）有望成為資金追捧對象，不妨密切留意。

港交所（0388）有望成為資金追捧對象，不妨密切留意。（Reuters）

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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