黃仁勳辭職｜英偉達利空出盡？郭明錤拆解接班震盪 Google成贏家
【黃仁勳／Nvidia／英偉達／輝達 / Alice huang / Kimberly Powell】美國人工智能(AI)晶片龍頭英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳日前承認出軌，惹起軒然大波。該公司董事會宣布，黃仁勳已辭去行政總裁(CEO)及董事等職務，即日起生效。與此同時，英偉達財務總監克雷斯(Colette Kress)出任臨時CEO，並將繼續兼任執行副總裁兼財務總監的職務。董事會將啟動永久CEO人選遴選程序，並將考慮內部和外部候選人。
天風國際證券分析師郭明錤發文分析黃仁勳辭職對英偉達之衝擊，以至為何Google成贏家。
一次性的利空出盡
天風國際證券分析師郭明錤發文分析指，對股市而言，短期內可能是一次性的利空出盡。黃仁勳目前已與 Nvidia 完全切割，接下來國會傳喚黃仁勳及後續調查，對 Nvidia 股價的影響應該會較小。至於黃仁勳離職後的動向對 Nvidia 的影響，在調查結果出爐前，現在就下判斷仍言之過早。
郭明錤稱，黃仁勳的產品策略對供應鏈有兩大激進影響：「產能預訂」與「規格升級」。未來需密切關注供應鏈在擴產與新技術開發方面有無變化，這是支撐 Nvidia 供應鏈高本益比的核心因素之一。
談及接班影響，郭明錤料最快自 2028 年浮現。「目前 CFO Colette Kress 擔任代理執行長。後續正式 CEO 交接與相應的組織改革，對 Nvidia 產品開發與競爭力的影響，預期最快可能自 2028 年開始浮現。」
Google TPU 為直觀下最大受益者
另外，他認為， Google TPU 為直觀下的最大受益者，「在 Nvidia 面臨接班不確定性下，Google TPU 可能有機會進一步取得客戶與供應鏈信任，其核心合作廠商聯發科與 Broadcom 或為短期市場焦點。」
至於中國需求與出口管制，郭明錤稱，Nvidia 最終流向中國買家的 AI 晶片營收比重，可能高於過去對外的正式聲明。因此，有些投資人擔心，美國政府實施更嚴格的出口管制後，Nvidia 營收將顯著衰退。不過，中國終端需求並不會因出口管制而消失。即使出口管制加嚴，只要海外仍存在轉售管道，即使轉售價格高出數倍，中國買家仍有可能承擔溢價並輾轉取得 Nvidia 晶片／機櫃。