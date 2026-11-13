黃仁勳辭職｜英偉達利空出盡？郭明錤拆解接班震盪　Google成贏家

【黃仁勳／Nvidia／英偉達／輝達 / Alice huang / Kimberly Powell】美國人工智能(AI)晶片龍頭英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳日前承認出軌，惹起軒然大波。該公司董事會宣布，黃仁勳已辭去行政總裁(CEO)及董事等職務，即日起生效。與此同時，英偉達財務總監克雷斯(Colette Kress)出任臨時CEO，並將繼續兼任執行副總裁兼財務總監的職務。董事會將啟動永久CEO人選遴選程序，並將考慮內部和外部候選人。



天風國際證券分析師郭明錤發文分析黃仁勳辭職對英偉達之衝擊，以至為何Google成贏家。



人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認出軌。﹙資料圖片﹚

一次性的利空出盡

天風國際證券分析師郭明錤發文分析指，對股市而言，短期內可能是一次性的利空出盡。黃仁勳目前已與 Nvidia 完全切割，接下來國會傳喚黃仁勳及後續調查，對 Nvidia 股價的影響應該會較小。至於黃仁勳離職後的動向對 Nvidia 的影響，在調查結果出爐前，現在就下判斷仍言之過早。

郭明錤稱，黃仁勳的產品策略對供應鏈有兩大激進影響：「產能預訂」與「規格升級」。未來需密切關注供應鏈在擴產與新技術開發方面有無變化，這是支撐 Nvidia 供應鏈高本益比的核心因素之一。

談及接班影響，郭明錤料最快自 2028 年浮現。「目前 CFO Colette Kress 擔任代理執行長。後續正式 CEO 交接與相應的組織改革，對 Nvidia 產品開發與競爭力的影響，預期最快可能自 2028 年開始浮現。」

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Google TPU 為直觀下最大受益者

另外，他認為， Google TPU 為直觀下的最大受益者，「在 Nvidia 面臨接班不確定性下，Google TPU 可能有機會進一步取得客戶與供應鏈信任，其核心合作廠商聯發科與 Broadcom 或為短期市場焦點。」

至於中國需求與出口管制，郭明錤稱，Nvidia 最終流向中國買家的 AI 晶片營收比重，可能高於過去對外的正式聲明。因此，有些投資人擔心，美國政府實施更嚴格的出口管制後，Nvidia 營收將顯著衰退。不過，中國終端需求並不會因出口管制而消失。即使出口管制加嚴，只要海外仍存在轉售管道，即使轉售價格高出數倍，中國買家仍有可能承擔溢價並輾轉取得 Nvidia 晶片／機櫃。