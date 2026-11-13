香港第三季GDP按年增5.2%　出口飆逾三成　全年預測調升至4.8%

政府公布，本港第三季GDP按年增5.2%、按季增1.9%，均符合市場預期，並同時上調全年增長至4.8%，早前預期為增長3.5%至4.5%。



政府經濟顧問范婉兒表示，第三季強勁擴張，受本已蓬勃的對外貿易進一步加快增長，以及內部需求穩健所支持。實質本地生產總值的按年增速由上一季的4.2%加快至第三季的5.2%。2026年首三季合計，實質本地生產總值按年增長5.1%，是五年來同期最快的增速。



本港第三季GDP按年增5.2%、按季增1.9%，均符合市場預期。（資料圖片）

AI相關電子產品需求殷切 貨物出口增30.3%

報告指出，第三季經濟強勁擴張主要受本已蓬勃的對外貿易進一步加快增長，以及內部需求穩健所支持。整體貨物出口第三季按年實質增長加快至30.3%，高於上一季的28.9%，反映全球對人工智能相關電子產品的需求殷切，帶動貿易往來暢旺。按主要市場分析，輸往內地和多個亞洲其他市場，以及美國的出口繼續顯著上升，輸往歐盟的出口亦進一步上升。經季節性調整後按季比較，整體貨物出口第三季實質進一步上升1.5%。

服務輸出繼上一季按年實質上升3.2%後，第三季擴張4.3%，所有主要服務組別均繼續擴張。跨境運輸暢旺支持運輸服務輸出升幅加快；訪港旅遊業強韌增長，旅遊服務輸出繼續擴張；在穩健的金融服務和商業活動帶動下，金融服務輸出以及商用及其他服務輸出亦溫和增長。經季節性調整後按季比較，服務輸出第三季實質上升2.2%。

整體貨物出口第三季按年實質增長加快至30.3%，高於上一季的28.9%。（資料圖片）

私人消費連升六季 投資開支增7.5%

內部需求方面，私人消費開支第三季按年實質擴張2.9%，與上一季升幅相同，連續第六個季度錄得擴張，本地市場內消費開支的所有主要類別均按年上升。經季節性調整後按季比較，私人消費開支第三季實質大致不變。政府消費開支第三季按年實質上升1.7%，經季節性調整後按季實質上升2.1%。

整體投資開支按年實質上升7.5%，較上一季的3.7%增長加快，主要由強勁的私營機構投資開支帶動，公營部門投資開支跌幅顯著收窄。私營機構投資開支按年實質上升11.6%，連續第四個季度錄得雙位數增長，受購置機器、設備及知識產權產品的開支明顯上升，加上樓宇及建造開支及擁有權轉讓費用繼續上升所支持。

政府消費開支第三季按年實質上升1.7%，經季節性調整後按季實質上升2.1%。（資料圖片/梁鵬威攝）

失業率微升至3.9% 恒指季末升7.6%

勞工市場第三季維持大致穩定。隨着畢業生及離校人士季節性投入勞工市場，勞動人口及總就業人數均較上一季增加；由於勞動人口增長較總就業人數快，經季節性調整的失業率第三季微升至3.9%。就業人士（不包括外籍家庭傭工）每月就業收入中位數第三季以名義計算按年增長3.1%。

資產市場方面，恒指第三季季末收報24,613點，較6月底上升7.6%或1,732點，表現優於多個其他市場的主要指數。第三季平均每日成交額回落至2,542億元，較上一季低12.2%，但仍較去年全年平均高1.7%。第三季集資活動維持蓬勃，集資總額按年飆升118.0%至3,661億元。

踏入第四季，恒指反覆波動，11月11日收報24,316點。住宅物業市場方面，整體住宅售價第三季大致穩定，今年以來累計升幅維持在7%；第三季送交土地註冊處註冊的住宅物業買賣合約總數為13,242份，與五年平均水平大致相近；整體住宅物業租金第三季進一步上升3%。

基本通脹微升至2.0% 全年通脹預測下調

物價方面，基本消費物價通脹第三季進一步微升，主要是國際油價維持高企，帶動燃料相關項目價格升幅加快，但其他組成項目價格壓力普遍輕微，整體通脹保持溫和。基本綜合消費物價指數第三季按年上升2.0%，較上一季1.7%加快；計及政府一次性紓緩措施效應，整體綜合消費物價指數第三季按年上升1.7%，較上一季1.9%輕微回落。

范婉兒表示，消費物價通脹至今較預期低，反映國際油價上升對燃料相關項目的傳導效應較預期緩慢，政府早前推出的燃料補貼等相關措施亦有紓緩作用。雖然油價在美國中期選舉後回落，但地緣政治局勢發展仍存在不確定性，早前油價高企的傳導效應預料將延續至2027年；由於其他方面價格壓力預料維持大致受控，整體通脹應會保持溫和。政府將2026年基本和整體消費物價通脹率預測，分別由8月覆檢時的2.5%及2.6%，向下修訂至1.9%及2.0%。

本港消費者物價指數的組成部分，三成半來自住屋，包括租金、管理費、雜費和保養支出。

外圍不確定性持續 須密切監察

展望未來，政府指出，在環球人工智能投資和相關貿易強勁支持下，香港經濟全年有望錄得強勁表現。踏入第四季，最新數據顯示增長動力持續；服務輸出預期受惠於訪港旅客數目持續增長，以及對跨境金融及商用服務的穩定需求；受勞工收入上升、消費氣氛堅穩及私營機構持續投資所支持，內部需求料會維持強韌。