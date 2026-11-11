荃灣松記糖水11.28結業　屹立海壩街17年　曾是區內「排隊店」

荃灣海壩街、鄰近路德圍的「松記糖水」門外近日貼出結業告示，宣布將11月28日正式停止營業，結束自2009年3月開業以來、長達17年的營運。告示上寫道「十七年風雨同路，感恩有你，後會有期」，向一眾支持多年的食客道別。網民在社交媒體上坦言，得悉結業覺可惜，直言該處承載了不少往日回憶。而隨著荃灣店即將關門，松記糖水全港門市將縮減至5間。



松記糖水店由陳重光於1991年創立，首店設於深水埗東沙島街，1998年在長沙灣元州街購舖開設總店，是不少港人熟悉的糖水老字號。（網上圖片）

由深水埗老字號開枝散葉 荃灣店曾是區內「排隊店」

據松記官網介紹，松記糖水店由陳重光於1991年創立，首店設於深水埗東沙島街，1998年在長沙灣元州街購舖開設總店，是不少港人熟悉的糖水老字號。荃灣海壩街分店於2009年3月開業，是品牌當年積極擴張期的重要據點之一。

荃灣海壩街、鄰近路德圍的「松記糖水」門外近日貼出結業告示，宣布將11月28日正式停止營業。（網上圖片）

店舖鄰近路德圍食街，過去憑藉綿綿冰系列及榴槤班戟等招牌甜品打響名堂，有舊食客回憶，荃灣店初開業時「每次經過都見到排長龍」，是區內少有具規模的港式糖水專門店。結業消息傳出後，隨即引發大批網民在社交媒體上懷緬。有網民直言這是「中學放學食糖水嘅回憶」，對老店退場感到不捨。

全港分店縮至5間

事實上，松記在2025年已先後結束元朗及大埔分店。隨著荃灣店即將關門，松記糖水全港門市將縮減至5間，分別位於長沙灣、太子、西環、青衣，以及上個月剛開業的佐敦新店。

而對於海壩街一帶的街坊而言，今後要重拾這份「17年」的糖水滋味，或許只能轉往長沙灣或青衣尋覓了。