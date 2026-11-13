黃仁勳辭職｜英偉達總部驚現花束　員工落淚哀皮褸時代落幕｜有片

英偉達（Nvidia，又稱輝達）共同創辦人暨行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在11月12日晚間正式宣布請辭下台，消息一出不僅重創股價，位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的英偉達總部外，更被直擊出現民眾擺放花束、甚至有疑似女性員工在門外難過落淚的畫面，宛如在為「黃仁勳時代」的落幕致哀。



有媒體拍到英偉達總部外的標誌擺放着花束：

捲入桃色風暴與國安調查 財務長臨危受命暫代

向來以招牌黑色皮衣形象深植人心的黃仁勳，這次驚傳閃辭，主因是捲入嚴重的個人醜聞。據了解，黃仁勳不僅已證實有一段婚外情，甚至還傳出另有兩段不倫關係。更棘手的是，英偉達董事會目前正針對他「是否成為外國情報行動的目標」展開調查。在多重風暴夾擊下，黃仁勳最終選擇辭去行政總裁一職。英偉達隨即宣布，將由財務長克雷斯（Colette Kress）暫代行政總裁職務，並同步啟動繼任人選的遴選。

黃仁勳請辭第二天 NVIDIA總部現場畫面曝光：

總部標誌前現「追思花束」 員工照常刷卡上班

在黃仁勳請辭的消息傳開後，英偉達總部大門前的企業標誌旁被拍到擺放了數束鮮花。此外，現場更直擊有兩名女子站在公司大樓入口外難過哭泣，場面看來格外感傷。不過，儘管公司高層經歷大地震，隔天仍可看到佩戴英偉達標誌性綠色識別證、背著背包的員工，神色如常地走進公司上班，內部運作似乎未受明顯干擾。

英偉達股價連日重挫13% 失去靈魂人物後市添變數

受到桃色風波與董事會調查消息的連日衝擊，截至週四（11月12日）為止，英偉達股價與上週五（11月6日）收盤價相比，已經大幅下跌了13%。過去黃仁勳幾乎與英偉達劃上等號，他一手將公司推向全球最有價值企業的寶座，更是這波AI革命中的靈魂人物。如今這位AI教父黯然退場，失去核心舵手的英偉達，未來的霸主地位恐將面臨嚴峻考驗。

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