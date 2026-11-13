黃仁勳辭職｜他值得第二次機會！美媒：英偉達員工留言力挺回歸

英偉達（Nvidia、NVDA，又名輝達）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）深陷婚外情和國安風波，11月12日宣布辭去行政總裁、總裁及董事職務，不過有外媒披露目前英偉達內部出現員工力挺黃仁勳回歸的呼聲，更有資深工程師投書員工意見箱並獲得多達1600則留言支持，還有員工直呼「他值得第2次機會」。



黃仁勳值得第2次機會？傳英偉達員工力挺回歸

美國科技媒體《WIRED》查閱的英偉達內部資訊顯示，儘管黃仁勳被爆出多段婚外情並宣布辭職，但仍有不少員工呼籲他回歸。在黃仁勳辭職前，英偉達的1位資深工程師曾投書公司內部意見箱，呼籲董事會「在採取任何行動前，務必考慮員工的意願」。

在黃仁勳辭職後，有員工在英偉達總部外的Logo旁獻花。（Reuters）

據悉，這則投書發布後，迄今已收到超過1600則留言支持，其中不少員工呼籲董事會應設法讓黃仁勳回歸，1位匿名員工寫道「如果你相信公司的這份使命，那就請讓這位『老闆』回來吧！」，另1位員工則寫道

人非聖賢，孰能無過，黃仁勳做過許多貢獻，他應該得到第2次機會。

不只如此，還有員工向英偉達全公司傳送電子郵件、要求公開黃仁勳離職的內情，該員工表示「我支持黃仁勳，這並非因為我認為人不會犯錯，而是因為我不願相信，堅持公平正義就意味著必須與那位曾給予我們卓越領導的人劃清界限」。

還有員工向英偉達全公司傳送電子郵件、要求公開黃仁勳離職的內情。（Reuters）

根據報道，英偉達公司內部本周運作一切正常，但黃仁勳的辭職令許多員工感到震驚，在接下來的幾個小時裡，約有20多名員工在LinkedIn上發文表達對黃仁勳的支持，其中一人表示他們對其領導能力的信念始終堅定不移。

1位在英偉達工作數年、未獲授權公開發言的員工表示「公司內部普遍希望黃仁勳能夠回歸，他們擔心若失去創辦人的掌舵，公司終將遭受重創，並認為董事會必須讓他回來」，更強調「正因為有了黃仁勳，英偉達才成為今天的英偉達」。

【延伸閱讀】黃仁勳再爆出軌48歲已婚英偉達副總裁 被《紐時》逼問冷回掛電話

+ 9

延伸閱讀：

快訊／黃仁勳再爆婚外情！紐時揭對象是輝達女副總 盤後股價急跌

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】