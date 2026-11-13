英偉達臨時CEO　美媒爆曾遭黃仁勳批像小鹿驚慌：只是匯報型高層

英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）婚外情連環爆，又涉入間諜疑雲，風波持續延燒！英偉達11月12日晚間宣布，黃仁勳辭去行政總裁職務，由財務長克雷斯（Colette Kress）擔任臨時行政總裁。《華爾街日報》（WSJ）透露，黃仁勳曾在會議上重批克雷斯，打斷對方演講並稱她為「像不知所措的小鹿」、「只是匯報型高層」。



克雷斯質疑黃仁勳決策 遭反批「受驚的小鹿」

《華爾街日報》報道，黃仁勳的女婿、負責英偉達業務開發的卡普雷茲（Nico Caprez）曾在今年春季提出一項計劃，透過信貸支持協議，向新興的雲端服務提供商和資料中心開發商提供融資，希望將他們轉化為長期客戶。然而，一名知情人士透露，克雷斯在私下一直試圖約束卡普雷茲的權力，並在專案推進過程中，不斷提出一系列問題。

負責英偉達業務開發的卡普雷茲（Nico Caprez）曾在今年春季提出一項計劃，透過信貸支持協議，向新興的雲端服務提供商和資料中心開發商提供融資，希望將他們轉化為長期客戶。（Milken Institute）

隨後在今年8月英偉達一場高層會議中，探討當時面臨的困境，許多雲端服務供應商都撤離英偉達，計劃使用其他晶片，減少對英偉達的依賴。黃仁勳當眾打斷克雷斯的發言，並說她「像一隻被車燈照到的鹿一樣不知所措」（A deer in the headlights）。

此外，黃仁勳直指克雷斯是「匯報型高層」（reporting CFO），無法幫助他制定戰略或做出決策。如今，黃仁勳因婚外情與間諜風暴下台，暫時接班的人就是克雷斯。

黃仁勳曾直指克雷斯是「匯報型高層」，無法幫助他制定戰略或做出決策。（Reuters）

暫時接下人工智能（AI）巨頭英偉達的行政總裁一職，克雷斯在一份給全體員工的備忘錄中稱讚黃仁勳，並表示將在他過去33年裡建立的非凡基礎上持續發展。報道指出，英偉達市值飆升的同時，龐大規模也讓過往擔任財務長的克雷斯壓力巨大，如今不僅掌舵這艘「AI方舟」，更需面臨黃仁勳風暴所帶來的連鎖反應。

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