沈大師喪禮｜余偉文、青姐等到場悼念　股評界名人花牌佈靈堂

人稱「沈大師」的著名股評人沈振盈於10月24日離世，享年65歲，其喪禮今日﹙16日﹚下午4時30分於紅磡萬國殯儀館進行。傍晚五時後，現場所見，不少名人到場悼念，送大師最後一程。



余偉文、青姐等到場悼念

就現場所見，不少城中名人到場悼念，其中香港金管局總裁余偉文更罕現身，料與沈大師有私交。此外，現場亦多見媒體名流，新城廣播首席營運總監（COO）兼總編輯郭艷明，著名股評人「青姐」胡孟青、艾德金融執行董事文錦輝等於下午四點半後陸續進場。

就記者現場所見，沈振盈思念會靈堂內外均佈來自各界人士的花牌，包括政界、金融界、傳媒界、慈善界、教育界等人士。其中，不少股評界名人也有獻送花牌，包括香港證券及期貨專業總會會長陳志華，法國巴黎銀行上市衍生產品部銷售及市場推廣主管李梓維、麥子健等，可見大師業界人緣。

除了知名業界人士外，亦有投資班友、市民粉絲自發獻花籃。

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股評人、艾德金融執行董事文錦輝。﹙湯致遠攝﹚

文錦輝：不應將其作笑話睇

股評人、艾德金融執行董事文錦輝今日到場悼念。早前傳媒訪問，他提到自己患有末期癌症，沈振盈離世當日仍到家中探望他，為他搜尋針灸資訊。

他向記者表示，大師多年來奔波勞碌，現終於可以去休息下。「無論是做朋友亦是合夥人，都覺得他係有情有義的一位朋友。」

談到大師睇好港股上「四萬點」的態度，他強調，大師雖樂觀，但會不時調整看法，亦會提醒大家，「唔係瞇埋眼係咁買上去嘅」。他認為，無論看好或看淡，都不應該將他當做笑話

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粉絲500信訴不捨之情

據悉，追思會舉行前兩週，已陸續收到粉絲五百封信件。與「沈大師」合作近二十年的多年拍檔、銀河證券業務發展董事羅尚沛羅尚沛接受《香港01》訪問指出，近兩周收到很多網友和朋友寄給大師的信件，估計約有500多封，他稱感謝大家「有心」，團隊會將信件燒給大師。

沈大師自1992年投身證券界，2024年1月他宣佈在證券界「收山」。

當市場一面倒看好，便是最危險時間。當市場一面倒看淡時，卻有機會苦盡甘來。 沈振盈

2024年初卸下訊匯證券行政總裁一職

沈振盈曾任訊滙證券行政總裁，同時是本港著名股評人、專欄作家及節目主持人，不時預測「極端」市況，為散戶所注目，例如2007年提出「一股不留」，而近年港股熊市，他則堅持港股可見四萬點。

沈大師自1992年投身證券界，2024年1月他宣佈在證券界「收山」，卸下訊匯證券行政總裁及持牌負責人員一職，但仍然會以「半退休」形式做財經KOL。他當時接受《香港01》訪問時表示，並非突然退休，早於2年前已考慮退下來，惟證券行老闆一直挽留，才至今決定退任。