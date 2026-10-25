沈大師沈振盈離世｜股民嘆未見證恒指4萬　齋聽「股票經」無盡信

【沈大師 / 沈振盈】人稱「沈大師」的著名股評人沈振盈昨晚（24日）突然離世。家人今日（25日）證實死訊。據了解，他在街上暈倒，本患有心臟病及糖取病。有「大好友」之稱的沈振盈多年來唱好港股，看好恒指有4萬點，獲得不少散戶捧場收看他的財經分析節目。港股上周跌穿兩萬四關口，重災區科指失守4000 點心理關口。有股民感嘆「沈大師」未能見證恒指4萬點，不過平日齋聽「股票經」無盡信有「燈神」之稱的沈振盈分析。



資深股評人沈振盈昨晚（24日）在街頭暈倒，被送往律敦治醫院搶救，惜最終不治。（資料圖片）

散戶：有聽沈振盈「股票經」 惟大多不太相信

不願意上鏡的有多年投資股票經驗的散戶黃女士向《香港01》表示，早年有聽取沈振盈的「股票經」，不過多數時候都不太相信其言論，直言市場缺乏資金，同時面對美國加息等問題，「依家要超過2萬6千點都好難，邊有可能到4萬點」，她亦不同意沈振盈曾稱「不必買樓」的言論。雖然她多數反對沈的觀點，但認為並非完全不可取。她指投資股票仍需靠買家自行理性判斷。

沈振盈離世前一天，即10月23日，出席YouTube頻道「RagaFinance財經台」節目，一邊飲可樂一邊評論股市。（RagaFinance財經台片段截圖）

曾為聽眾的黃女士又指，對於沈離世的消息不感意外，感覺其生活模式一直不太健康，惟可惜其未能見證恆指達4萬點便辭世。

沈振盈離世消息傳出後，網民紛紛留言悼念，不少人感謝他十多年來的陪伴。（資料圖片）

散戶：沈振盈「恒指4萬點」論不可能發生

另一名不願意上鏡的散戶何小姐表示，平日會收聽不同股評人的意見，例如有關股票市場趨勢的宏觀分析，但不會盲目跟隨股評人透過預測所得出的股票數字，指「歷史教我哋唔可以咁做」。對於沈振盈曾推算恒指可達4萬點，何小姐認為不可能發生，指「畢竟佢並非真係神，亦唔係未來人」。不過，何小姐認為沈振盈尚算年輕，故對於其忽然離世仍感到可惜。