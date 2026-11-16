沈大師喪禮｜500信焚化送別!　羅尚沛欣賞其堅守港股　總有天會贏

有「沈大師」之稱的著名香港股評人沈振盈早前不幸離世，其喪禮今日﹙16日﹚以佛教形式舉行。



與「沈大師」合作近二十年的多年拍檔、銀河證券業務發展董事羅尚沛羅尚沛接受《香港01》訪問指出，近兩周收到很多網友和朋友寄給大師的信件，估計約有500多封，他稱感謝大家「有心」，團隊會將信件燒給大師。



羅尚沛表示，自己沒有拆閱任何一封信，強調是出於尊重，「冇一封信我睇過！」他又提到，有人曾建議先看看信件內容，會否出現惡言惡語，但他認為不需要，「大家對大師的懷念和愛戴，我哋收到就會處理。」

羅尚沛：呢種拍檔人生唔多

回顧多年合作，羅尚沛形容兩人合作約二十年，做過網台及其他節目，彼此信任，「我唔會左右佢嘅內容，佢都唔會左右我嘅內容」，因此合作得很舒服。

羅尚沛笑言兩人默契很強，「我經常同其他同事說，大師趷起一條尾，我都知道佢想點；我趷起條尾，佢都知我想點」，直言這類拍檔在人生中不會出現很多個。

「沈大師」拍檔、股評人羅尚沛（Eugene）直言，大師這類拍檔在人生中不會出現很多個。﹙湯致遠攝﹚

「大師精神就係港股精神」

談到大師對港股的看法，羅尚沛稱，大師一直認為港股前景會好，股市一定有上有落，即使近來可能較差，之後都可能回升。

他欣賞大師是非常堅持的人，「好多人覺得佢好『萌塞』，但同樣都係堅持」。他指大師曾看三萬點、甚至四萬點，相信港股總有一天會到那個位置，「但佢走先了」。

大師臨走仍關心「Hater」 寄語放下怨氣

羅尚沛又指，大師的精神就是港股精神，永不放棄，「雖然呢一、兩年好多人話要離開港股去炒美股，但如果個個都走去炒其他，港股就冇了；（大師）佢就一直堅守港股」。

對於「Hater」（黑粉）批評，羅尚沛稱大師並非不在意，但很有信心，相信總有一天會贏；又引述大師臨走前仍關心批評者，不希望他們變得不好，寄語大家放下怨氣、怒氣。