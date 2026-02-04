澳門英皇娛樂酒店黃金地磚突消失　原因揭盅︰母企沽貨勁賺逾9倍

金價近年大升之際，有網民發現澳門英皇娛樂酒店大廳「黃金大道」突然消失，謎底揭開！市值不足三億元的英皇娛樂酒店(0296)公布，以代價9,970萬元出售多塊金磚，預期來自出售事項將確認收益約9,020萬元，該批金磚原鋪滿酒店大堂地面的主要通道區域，作吸引人流。

據介紹，「黃金大道」以78塊總重量78公斤瑞士999.9千足純金鋪砌而成，每塊金磚均持有獨立編號，酒店也因「黃金大道」而聞名。

成本入賬 不足一千萬

有關金磚於2025年9月30日按成本入賬被列為物業、廠房及設備之該貴金屬的賬面值約為940萬元(即等同該貴金屬的原始購入價)。

買方為一間於香港註冊成立的有限公司，且為賀利氏有限公司的全資附屬公司。買方成立於1974 年，透過其位於香港的設施及辦事處提供貴金屬精煉、製造、貿易及物流服務。賀利氏有限公司為香港黃金交易所會員，並獲得倫敦金銀市場協會及倫敦鉑金和鈀金市場的認證。

節省保安及保險費用

英皇娛樂酒店指出，在過去20年來，為了於澳門英皇娛樂酒店內的賭場營造奢華輝煌的氛圍以提升品牌形象，將該貴金屬(即多塊金磚)鋪滿其酒店大堂地面的主要通道區域，並吸引了大量人流。自終止其博彩業務營運後，該公司積極籌劃其他娛樂及休閒設施，以提升整體服務體驗並擴闊收入基礎。鑑於相關區域擬進行翻新及重新布局，該貴金屬原作為酒店室內設計及陳設的一部份，已不再與酒店未來的主題相關。

鑑於當前的市場狀況以及該貴金屬的市場價格目前處於高位水平，董事認為出售事項對集團而言為一個良好機會實現和釋放該貴金屬的價值，同時使集團未來能夠節省與該貴金屬相關的保安及保險費用。

英皇娛樂酒店稱，所得款項淨額將加強集團的財務狀況，使其可在適當的投資機會出現時進行投資。