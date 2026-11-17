星展今日（17日）舉行房地產市場展望記者會，預期本港住宅市場正處於多年上升周期，明年樓價有望錄得5%至8%的升幅。選股策略上，星展在發展商中看好新地（0016）及太地（1972），零售及收租股則偏好九龍倉置業（1997）及領展（0823）。



值得留意的是，星展近期擔任新世界（0017）「1供11」大額供股計劃的聯席包銷商，在記者問答環節開始前已聲明：「我哋今日對於個別的公司是不會做任何評論。」



星展香港研究部執行董事兼房地產業分析師丘卓文。（高嘉怡攝）

私樓落成量年均削兩成 專才偏好啟德將軍澳新區

星展香港研究部執行董事兼房地產業分析師丘卓文表示，本港樓價已較去年低位反彈約18%，今年以來亦累升逾一成，預計明年（2027年）住宅樓價將進一步上升5%至8%。他指出，未來數年私人住宅落成量預測平均每年僅約14,400伙，遠低於過去30年平均約18,000伙的水平，加上租金回報率企穩於3.3%以上，與實際按揭利率相若，推動「轉租為買」需求。

他預計，美國聯儲局將於今年底及明年上半年各加息一次，每次0.25厘，屆時本港最優惠利率（P）將由現時約5厘上調至約5.25厘，惟對業主供款的影響僅屬「低至中單位數」。他認為今輪加息速度及幅度均不及上次，在發展商存貨及未來供應有限的情況下，將繼續支持樓價向好。

至於哪個地區能夠跑贏大市，丘卓文認為緊鄰大學及交通樞紐的地區，受惠於龐大的學生及專才租住需求，租務市場表現最為突出。同時，他觀察到內地買家及專才的置業喜好與過去的本地買家有所不同，特別偏好全新發展區域，因此啟德及將軍澳等新興發展區，無論在租金或樓價表現上均有機會跑贏大市。

星展香港研究部房地產業分析師梁梓瑩（高嘉怡攝）

寫字樓復甦不均 中環租金料連續兩年升逾一成

商廈市場方面，星展預期整體租金復甦步伐仍然不均，當中以中環表現一枝獨秀。丘卓文指出，受惠本港資本市場暢旺、新股排隊上市以及資產管理規模增長，金融機構及家族辦公室對中環優質寫字樓需求殷切，帶動中環空置率由去年底的11%顯著回落至7.2%。

丘卓文預計，中環寫字樓租金今、明兩年均可錄得10%至12%的升幅，且租金調整有望於明年轉為中性甚至正增長，他補充，九龍東及港島東等非核心區仍受逾14%至19%的高空置率困擾，預計明年租金僅能維持平穩或微跌。

在投資選股策略上，丘卓文看好新鴻基地產（0016）及太古地產（1972）。（Getty）

地產股偏好新地及太古

在投資選股策略上，丘卓文點名新鴻基地產（0016）及太古地產（1972）。丘卓文解釋，太古地產（1972）雖然在港島東仍有寫字樓業務，但長遠不少新投資均集中於內地零售商場，為公司帶來長線增長動力。 他特別談及新地：「我哋依然看好新地，因為佢過去兩年積極買地，做到買得平、買得足，對將來盈利有一定保障。」

梁梓瑩指領展將受惠「房託互聯互通」（REIT Connect）（資料圖片）

零售股首選九置及領展 受惠內地客消費回暖

零售收租股方面，星展香港研究部房地產業分析師梁梓瑩看好九龍倉置業（1997）及領展房產基金（0823）。她指出，受惠於人民幣轉強、訪港旅客人數回升及財富效應，奢侈品及非必需消費品銷售表現強勁，擁有核心區旗艦商場的九置直接受惠。同時，九置近期出售資產後負債比率下降，有效減輕融資成本壓力。

至於領展，梁梓瑩坦言民生商場的續租租金調整仍面對一定壓力，但認為市場已逐步消化相關因素，加上領展持續進行資本循環及股份回購，並受惠市場對「房託互聯互通」（REIT Connect）的預期，她指：「因為領展本身仍有進行資本循環，加上公司一直有進行股份回購，我們相信這將繼續支撐其股價表現。 」