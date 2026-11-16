22年間四度抽水550億　新世界如何走到這一步？｜凌凌八

金融圈沒有新鮮事，只有不斷重演的財技劇本：新世界發展（0017）昨晚宣布「1供11」、折讓逾八成集資近249億元，一眾投資者在開市前，還是忍不住倒抽一口涼氣。



停牌前股價4.87元，供股價卻定在0.9元，折讓81.5%。這幾乎等同於把整間公司的股權架構推倒重來。翻開新世界的歷史，這家公司其實是港股出了名的供股「常客」。只是，過去供股是為了買未來，這一次卻是為了保命。

新世界發展（0017）昨晚宣布「1供11」、折讓逾八成集資近249億元。（黃祐樺攝）

黃金十年的三次抽水

2004年至2014年間，新世界曾三度向市場伸手，合共集資約300億元。

第一次是2004年，剛走出沙士，新世界「5供2」集資約53.3億元還債及作營運資金；

第二次是2011年歐債危機，集團「2供1」集資113.3億元，為中港地產版圖儲備彈藥；

第三次則是2014年，為了私有化新世界中國及重建新世界中心，公司再次「3供1」，抽水133.16億元。



這三次供股的比例克制，折讓幅度維持在36%至38%的常規水平。當時正值全球量化寬鬆與樓市上升期，小股東雖然嘴上抱怨，但心裡清楚，在低息環境下把錢交給鄭家，期望公司能繼續攻城略地。

高槓桿遇上高息的代價

資本市場的規律很簡單：順境時的進取，往往會變成逆境時的包袱。

過去十幾年，新世界從啟德體育園到機場11 SKIES，處處可見千億級的佈局。然而，當零息時代終結，香港樓市與商業地產又步入調整，這套依賴高槓桿滾動、借新還舊的商業模式便瞬間失靈。

曾經，新世界從啟德體育園到機場11 SKIES，處處可見千億級的佈局。（新世界發展官網）

過去兩年，新世界賣資產、延遲永續債派息，早前連11 SKIES項目都要向機管局支付逾30億元終止費來止血，卻依然填不滿千億債務。截至停牌前，公司市值已從高峰期的逾千億元縮水至122億元，藍籌地位亦在2024年失守。

債權銀行的緊箍咒

在這種背景下，「1供11」其實是債權銀行逼出來的妥協。

公告裡寫得很清楚，這次集資得來的約241億元淨額，其中82億元要即時拿去償還820億元境外銀行貸款的10%本金，換取銀行把餘下738億元的到期日延長兩年。這是一張交給銀行的「投名狀」。

鄭家純在公告裡說，供股是為了避免被迫低價賤賣資產；這話符合事實。只是這場資本遊戲裡，最尷尬的永遠是小股東。

鄭家純在公告裡說，供股是為了避免被迫低價賤賣資產。（新世界發展官網）

大股東周大福企業持有約45.3%股權，已表態全數認購並聯同滙豐、星展全額包銷。小股東如果不跟供，手上的權益將會被稀釋；如果跟供，每一手舊股就要掏出十一倍的股數資金，在前景未明之際繼續重注。

至於管理層承諾的「三年內不再供股」與2031年減債目標，在多變的利率週期面前，終究只是一張遠期支票。

連同這一次，新世界在22年間四度供股，累計從市場抽走了約550億元。供股買來的只是時間，不是業績，看似暫時拆除了眼前的炸彈，但這間老牌發展商能否真正轉身，終究還是要看未來幾年樓盤賣得動不動、商場租不租得出去。

新世界會否繼續維持上市地位？時機成熟周企會否出手私有化？我沒有水晶球，唯一慶幸的是我手頭上，現在沒有持有新世界股票。

【財經專欄】凌和遊戲．凌凌八

一個風度翩翩嘅小股東、老闆仔，長年穿梭世界各大城市，見識過資本的貪婪、人性的槓桿，亦曾參與市場上的零和遊戲。日常最大嘅樂趣，就係喺漆黑股海中，尋找螢火蟲s。

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