國泰航空（0293）公布，旗下國泰航空與香港快運（HK Express）於今年10月合共接載超過340萬人次乘客，按年增長4%，在航空燃油價格持續高企下，客運及貨運量仍雙雙錄得按年升幅。



國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，10月香港及鄰近地區多個節日慶典、大型活動及展覽刺激旅遊需求，國慶黃金周帶動內地訪港休閒旅遊顯著增加，重陽節長周末亦推動香港居民短途外遊，萬聖月、美酒佳餚巡禮及演唱會等活動亦為訪港需求增添動力。



國泰航空公布與香港快運於今年10月合共接載超過340萬人次乘客，按年增長4%。（資料圖片）

國泰航空10月載客量按年升4%

國泰航空方面，10月份載客量按年上升4%，可用座位公里數（ASK）按年增長3%。累計2026年首10個月，載客量較2025年同期增加13%。

HK Express 10月份接載逾70萬人次乘客，按年增加3%。（資料圖片）

HK Express 10月接載逾70萬人次

香港快運10月份接載逾70萬人次乘客，按年增加3%，可用座位公里數按年增長5%。首10個月累計載客量較去年同期上升7%。劉凱詩指出，香港快運10月客運需求稍有回升，整體載客率達77%，其中韓國及泰國航線表現尤為突出。她續稱，11月及12月的預訂情況保持穩健，以中國內地、馬來西亞及泰國航線的預訂表現最為理想。

東北亞東南亞出口強勁

貨運業務方面，國泰貨運10月份載貨量逾16萬噸，按年增加8%，可用貨物噸公里數（AFTK）按年增長1%。首10個月累計載貨量較去年同期增加9%。劉凱詩表示，10月載貨量持續按年增長，主要受惠於東北亞及東南亞市場強勁的出口需求。專業貨運方案方面，東南亞的網絡設備運送需求帶動「國泰優先運送」業務延續良好表現，半導體運輸亦繼續推動「國泰－特殊貨物運送」業務增長。

展望聖誕旺季需求持續強健

劉凱詩預期聖誕旅遊高峰的需求將持續，前往區域目的地的出境旅遊需求，以及長途市場訪港探望親友的需求均將保持強健。貨運方面，隨著傳統航空貨運旺季來臨，她預期貨運需求亦將維持強勁勢頭。