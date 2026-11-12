國泰擲398億掃41架新機　11架空巴A330入隊　2031年起陸續交付

國泰航空（0293）宣布，全資附屬公司CPAS已行使2024年認購協議項下的購買權，向空中巴士增購11架A330-900型客機，預計於2031年至2035年間付運。連同2024年8月已訂購的30架同型號飛機，國泰合共訂購41架A330-900客機，進一步推進中型寬體機隊的更新換代。



國泰落實行使購買權添11架空巴A330客機。（資料圖片）

逐步替換中型寬體機隊

公告指出，該批新飛機將逐步取代國泰現有的中型寬體機隊，並促進公司未來業務增長。新機將主要服務國泰的亞洲區內航點，同時為日後拓展較長途航線提供營運彈性。國泰預期，新一代飛機具備更高燃油效益，有助落實公司的可持續發展承諾，並以營運成本效益保障價值，同時為乘客帶來更舒適及安全的飛行體驗。

基本價格約398.89億港元

該批飛機的基本價格約為51.14億美元，折合約398.89億港元，包括機身、附加部件及發動機價格。空中巴士向CPAS提供大幅價格優惠，優惠按公平原則磋商後釐定，因此實際代價較基本價格為低。國泰確認，是次價格優惠程度與CPAS在先前飛機認購中每次獲得的優惠相若，並相信對公司機隊未來經營成本並無重大影響。

獲聯交所豁免披露實際作價

公司表示，已獲聯交所批准豁免披露實際交易代價，並指「披露實際代價將導致失去大幅價格優惠，因而將對公司進行交易的成本造成重大負面影響」，故不符合公司及股東的整體利益。各董事認為，交易條款屬公平合理，且符合公司股東的整體利益。

分八期現金支付

購買每架飛機的代價須分八期以現金支付。每架飛機的首七期款額將於該飛機付運前支付，佔代價相當大部分的餘款將於付運時支付。交易的全部或部分資金擬透過商業銀行貸款、融資租賃、售後回租安排，及／或由公司業務營運產生的現金提供。