國泰加碼14架空中巴士　1500億投資打造120架新機隊

國泰航空（0293）宣布向空中巴士增購14架客機，包括11架區域寬體客機及3架窄體客機，令集團自2026年起接收的飛機總數增至120架，未來十年投資額突破1,500億元。集團表示，是次增購旨在持續擴充及提升機隊，配合長遠發展計劃，並朝未來十年接收150架新飛機、航線網絡擴展至150個航點的目標邁進。



國泰增購14架空中巴士客機，待接收訂單增至120架。（資料圖片）

行使兩項購買權

是次增購建基於國泰過往的訂單部署。集團在2024年已訂購30架空中巴士A330-900客機，現再行使購買權加購11架同款區域寬體客機；同時行使另一項購買權，增購3架A321neo窄體客機。國泰早於2023年已訂購32架A321neo及A320neo客機。

按照集團規劃，該批A330-900客機將編配予國泰航空，用以支持區域航線網絡的持續拓展，並提升客運及貨運運力；至於3架A321neo客機則會加入香港快運機隊，重點強化中國內地及其他短途市場的服務能力，進一步釋放增長潛力。

國泰集團行政總裁林紹波。﹙資料圖片﹚

林紹波：交付總數增至120架

國泰集團行政總裁林紹波表示，新訂單令集團自2026年起接收的飛機總數增至120架，未來十年投資額將超過1,500億元。他指，集團正朝着未來十年在市場條件許可下接收150架新飛機、並將航線網絡擴展至150個航點的目標穩步邁進。

林紹波強調，引入技術先進且具燃油效益的新飛機，可進一步強化機隊實力，提升香港樞紐的航空連通性，同時有助集團實現可持續發展的領導目標。他續稱，國泰將繼續作出重大投資，以提升顧客體驗並推動長遠增長。

款機型陸續交付

國泰全面的機隊更新及擴充計劃涉及多款機型。自2026年起陸續接收的飛機包括：空中巴士A321neo及A320neo窄體客機、A330-900區域寬體客機、波音777-9長途寬體客機，以及空中巴士A350F及A330貨機。