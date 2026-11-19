在市況反覆的環境下，業務相對穩定、派息有支持的股份，往往較容易獲得投資者青睞。光大環境（00257）近年逐步由大量投入建設，轉向收取項目營運收入，現金流亦有所改善。隨着集團推進A股上市計劃，市場焦點已由單純追求規模，轉向盈利質素及股東回報，投資吸引力值得重新審視。



環保業務提供穩定收入

集團主要從事垃圾焚燒發電、污水處理及其他環保業務，收入來自項目建設，以及投產後的日常營運。簡單而言，建設新設施可以帶來工程收入，而處理垃圾、出售電力及提供污水處理服務，則提供較持續的收入來源。

光大環境主要從事垃圾焚燒發電、污水處理及其他環保業務。（光大環境官網）

今年上半年，集團營運服務收入增加8%，至107.55億港元，佔總收入76%。這個比例值得留意，因為相較於隨工程進度變動的建設收入，營運收入通常較穩定，有助提升盈利的可預測性。

行業步入重質量階段

內地環保行業經過多年發展，垃圾焚燒發電已逐漸由大規模建設，轉向提高設施效率、控制成本及改善服務。城市垃圾和污水處理屬日常需要，需求不會單純因經濟放緩而消失，為行業提供一定防守力。

不過，需求穩定不代表沒有競爭。同業爭取新項目時，仍要比較報價、技術及融資成本；部分地區亦可能面對垃圾供應不足，影響設施使用率。地方政府支付處理費，以及可再生能源補貼的進度，同樣左右企業的現金流。

內地環保行業經過多年發展，需求不會單純因經濟放緩而消失。（Unsplash@Adil Edin）

集團的優勢在於已有較廣泛的項目組合，兼具建設、營運及設備方面的經驗，可把成熟做法應用於新項目。海外市場亦提供另一條增長路線，但同時要面對當地法規、匯率及執行風險，不能只看投資規模而忽略回報。

去年打下基礎 今年業績延續改善

所提供資料未列出集團去年完整業績，但按市場對今年收入、盈利及增長率的預測推算，2025年收入約275億港元，股東應佔盈利約39億港元。這些屬推算數字，並非直接引用全年業績公告；去年全年每股派息則為0.27港元。

光大環境（00257）於今年6月29日至11月18日期間的資金流狀況

今年上半年的實際表現更能反映近期趨勢。集團股東應佔盈利增加10%，至24.31億港元，經營現金流增加28%，至38.10億港元。中期股息亦由15港仙增至16港仙，顯示業績改善正逐步轉化為股東回報。市場預期今年全年盈利可達約43億至44億港元。對投資者而言，重要的不只是盈利上升，而是集團能否把賬面收入收回，形成可用於還債、投資及派息的現金。

新項目與派息構成兩大亮點

集團在東莞、三亞、烏茲別克及越南均有項目布局，預期可先帶來建設收入，投產後再增加營運收益。其中部分項目的預期股東投資回報超過10%，反映集團並非只追求擴張，亦重視資金運用效率。

另一亮點是回歸A股。集團擬初始發行不超過8億股新股，計劃運用募集資金約80億元人民幣，主要投入新項目、研發，以及補充營運資金和償還借貸。上市仍須通過相關審批，但若順利落實，有望拓寬融資渠道。

光大環境在東莞、三亞、烏茲別克及越南均有項目布局，預期可先帶來建設收入。（光大環保官網）

新股會攤薄每股盈利，因此派息安排尤其重要。集團已公布上市後三年分紅規劃，列明最低現金分紅要求。市場預期明年每股派息約0.325港元，較樂觀估算則為逾0.37港元。以5.38港元計，前者相當於約6%股息率，具一定收息吸引力，但預測並不等於承諾。

估值方面，所提供資料顯示歷史市盈率約7.7倍，市場估計明年股價相對每股賬面資產的比例約0.6倍，估值未算昂貴。市場目標價介乎6至6.8港元，亦反映對現金流及派息改善的正面看法。

股價突破阻力 短線仍宜控制追價

技術走勢上，集團股價今年5月曾升至5.90港元，其後回落，最低見4.44港元。近期股價重新升穿20天及50天平均線，並在成交增加下突破5.33港元附近阻力，走勢有所改善。

以5.38港元計，股價高於50天及200天平均線，反映短、中期趨勢轉強。不過，短線強弱指標已升至70以上，意味升勢較急，隨時可能出現獲利回吐。

資金流亦偏正面。6月29日至11月18日期間，累計錄得約3.22億港元流入，但散戶流入多於大戶，大戶持倉指標亦未見明顯轉強。因此，突破值得留意，卻不宜視為股價必然直線上升的保證。

靠近支持吸納 以紀律配合收息

整體而言，集團兼具穩定營運收入、改善中的現金流，以及派息增長空間，值得偏好收息兼顧增長的投資者留意。短線可考慮待股價回落至5.30港元附近，並確認支持後分注吸納，上望前高5.90港元。若股價跌穿5.00港元，則宜先行止蝕，避免短線部署變成被動持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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