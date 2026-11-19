香港半島酒店﹙「半島」﹚將於2028年迎來百年誌慶，續有翻新工程，包括旗下星級餐廳！該酒店最新宣布，旗下米芝蓮一星法國餐廳吉地士（Gaddi's）將翻新，於今年12月31日除夕夜後暫停在現址營業，日後在酒店內覓新址重新開幕。



半島又稱，吉地士停業前，將舉辦一系列特別慶祝活動，詳情於酒店官方社交媒體平台公布，而重新開幕的進一步詳情，將在適當時候公布。



半島宣佈旗下法國餐廳吉地士（Gaddi's）12月31日除夕夜後暫停在現址營業。（網上圖片）

香港Fine Dining先驅

追溯歷史，吉地士於1953年開業，是香港首家帶領精緻餐飲潮流的法國餐廳，一開幕便一鳴驚人，獲得「蘇伊士運河以東最佳餐廳」的極高讚譽，奠定其在香港高級餐飲界的殿堂地位。

過去七十多年，這片優雅空間見證無數香港人的重要時刻——求婚、婚禮、家族慶祝，留下無數溫馨笑語。餐廳亦曾款待無數國家元首及顯赫貴賓，荷里活巨星奇勒基寶（Clark Gable）和伊莉莎白泰萊（Elizabeth Taylor）均曾是座上客，賓客名冊星光熠熠。

1978年遷址、2000年設主廚餐桌、2020年奪米芝蓮星

這並非吉地士歷史上首次搬遷。早在1978年，餐廳由地庫遷往一樓原宴會廳；2000年與時並進增設「主廚餐桌」（Chef's Table）；並於2020年首度奪得米芝蓮一星殊榮。每一次轉變，都讓吉地士的傳奇更上一層樓。

吉地士於1953年開業，是香港首家Fine dining法國餐廳。（半島酒店）

管理層承諾支援員工過渡

香港半島酒店董事總經理文森（Vincent Pimont）表示，吉地士對賓客、同事以至香港市民而言，一直是別具意義的慶祝場所；隨著酒店即將迎來百年誌慶，他期待在吉地士新址再次迎接賓客。

他感謝吉地士團隊以專業技能、工作自豪感及對每位賓客的悉心關懷，成就餐廳跨越世代的傳承，並承諾酒店將致力在公司內為同事尋找其他發展機會，在整個過渡期間提供支援。

配合2028年百年誌慶

香港半島酒店為半島酒店集團旗艦酒店。吉地士的重塑計劃是酒店迎接2028年百年誌慶重大投資的一部分。酒店表示，計劃在尊重並傳承近一個世紀以來備受賓客珍視的傳統、工藝與文化底蘊之餘，亦將確保酒店繼續為新一代樹立奢華典範。