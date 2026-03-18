半島酒店母企去年轉賺3.2億元　上季大中華地區出租率升至76%

半島酒店母企大酒店（0045）公布2025年度全年業績，集團轉虧為盈，錄得股東應佔盈利3.2億元，相對2024年則虧損9.43億元。不派末期息。

公司又指出，期內基本溢利為1.05億元，轉虧為盈。



期內，集團收入按年跌22%至79.78億元。撇除倫敦半島住宅公寓銷售收入後，營運收入上升11%至75.83億元，營運利息、稅項、折舊及攤銷前營業盈利更大幅增長43%至17.23億元。經調整每股淨資產為25.98元，較2024年增長8%。

酒店業務方面，全球所有核心業務分部均錄得增長。按地區劃分，歐洲酒店業務總計收入增長14%，美國業務增長19%，亞洲地區（不包括大中華地區）增長14%，大中華地區亦錄得5%增長。

商用物業分部表現理想，受惠於淺水灣影灣園住宅租賃需求持續，以及山頂綜合項目客流量增加及租戶組合優化，帶動穩健增長。山頂纜車、零售及其他業務分部收入增長6%，主要受惠於山頂纜車及鶉園高爾夫球會業務興旺。

行政總裁胡偉成指出，集團的重大投資週期已大致完成，管理層專注目標由交付項目及穩定業務，逐步轉向優化營運及創造價值。正積極考慮轉向更具備資產效益的增長模式，增加合作夥伴關係，並減少直接持有資產。

上季大中華地區酒店收入按年增長近17%

此外，集團公佈去年第四季度未經審核營運數據，各地區酒店業務在年終旺季均錄得理想表現。大中華地區（香港、上海、北京）第四季度平均可出租客房收入達3,428元，按年增長16.7%，較第三季度的2,477元顯著提升；平均房租按年增長6%至4,524元，出租率由第三季的67%升至76%。

歐洲地區第四季度平均可出租客房收入為7,135元，全年以第三季度的9,234元表現最為強勁；美國地區第四季度平均可出租客房收入達6,413元，按年增長13.4%，全年呈現穩步上升趨勢；亞洲地區（不包括大中華地區）第四季度平均可出租客房收入為3,091元，按年增長15%。