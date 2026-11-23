近期港股市場延續弱勢調整格局，恒指自月初高位24,871點反覆回落，近期更接連跌穿多條主要移動平均線，呈現「一頂低於一頂」的技術弱勢。同時，指數連續跌穿11月初及10月下旬的階段性低位後，下方支持位已轉向22,518點這道年內的心理與技術雙重防線。該位置對應恒指約10倍的預測市盈率歷史估值中樞，理論上具備一定的估值安全邊際與中長線配置吸引力；然而，在缺乏重大宏觀政策催化及資金流向反覆的背景下，純粹依靠估值便宜難以在短期內扭轉跌勢，若恒指在成交配合下失守年內低位，不排除進一步下試22,000點心理關口。



科企業績各具挑戰

過去一周迎來中資科技股第三季度業績密集披露期，惟多隻權重藍籌的業績表現均未能為投資者提升太大信心。截至執筆之時，包括百度集團-SW（09888）、京東集團-SW（09618）及騰訊控股（00700）在內的重磅科技股均已交出2026年第三季成績表。儘管各企業在降本增效及雲計算等新興領域仍有亮點，但核心業務的增長瓶頸與巨額資本開支拖累短期盈利表現，導致市場普遍解讀偏淡，業績後股價均出現不同程度的回吐，成為拖累恒指持續向下的主因。

百度第三季業績反映出傳統廣告業務持續受壓的困境。（百度集團官網）

透過深入拆解三大科企的第三季財報數據，可見當前互聯網巨頭各自面臨挑戰局面。首先，百度第三季業績反映出傳統廣告業務持續受壓的困境，雖然其智能雲基礎設施收入按年大增成為亮點，但作為核心現金牛的在線營銷服務收入卻按年大跌22%至119億元人民幣，顯示宏觀廣告主投放意願依然審慎，加上AI搜索轉型對短期變現造成陣痛，同時季度資本開支按年激增93%至73.49億元人民幣，令市場對短期自由現金流與回報週期產生憂慮。

其次，京東第三季經調整純利按年大增43.7%至83.27億元人民幣，單季表現優於預期，但市場焦點迅速轉向其悲觀的第四季業績指引——公司預期第四季京東零售收入按年將大致持平，遠低於市場預期的4%增幅，且零售經營利潤率料按年收窄30至40個基點，反映內地網上零售消費動能依然疲弱，傳統電商旺季的拉動效應有所減弱。

京東第三季經調整純利按年大增43.7%至83.27億元人民幣，單季表現優於預期。（京東官網）

至於騰訊，第三季總收入按年升8%至2,073.36億元人民幣，略遜市場預期，其遊戲業務呈現內強外弱，本土遊戲收入受惠新作帶動按年升11%，但國際市場遊戲收入受去年高基數影響按年下跌9%至189億元人民幣，拖累整體遊戲業務增長放緩；更受市場關注的是，騰訊為加碼AI基礎設施與大模型研發，第三季資本開支按年暴增527%至814.33億元人民幣，導致季度自由現金流轉負至691億元人民幣，經調整經營利潤亦按年倒退6%，短期盈利能力明顯受壓。

科企低迷 港股難有起色

綜合上述分析，重磅科企在業績期展現出「增長降速」與「高資本開支」的情況，促使投資者重新審視科技板塊的短期盈利預測與估值定價。在科網股權重佔比較高的結構下，恒生指數短期內難以擺脫弱勢震盪格局，預期大市將繼續受壓並反覆考驗22,518點的年內低位支持，投資者短期內宜保持審慎防禦。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

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