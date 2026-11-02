美國中期選舉猜想之二：共和黨繼續主導兩院 ｜伍禮賢

美國中期選舉將於11月3日到來，上期提及，目前市場共識與主流金融機構普遍預期，執政的共和黨恐難逃「歷史性慣例」的考驗而流失部分席位，甚至可能失去參眾兩院其中一院的控制權。



然而，若共和黨最終打破常規，成功捍衛參眾兩院的多數席次，維持「紅色浪潮」（Red Wave）的全面執政格局，對全球資本市場將帶來深遠影響。

政策延續性高：國防軍工與傳統能源雙主線將獲紅利支撐

當前全球地緣政治局勢錯綜複雜，地緣風險溢價導致全球能源與供應鏈持續波動。若共和黨能維持對國會及行政體系的絕對主導權，將大幅降低政策推進的阻力，有利於白宮貫徹其核心執政方針。這種高度的政策延續性與執行效率，預期將為國防軍工與傳統能源兩大板塊注入強勁且持久的政策紅利。

首先，國防軍工。 共和黨一貫高度重視國防工業，並聚焦於軍備自動化與高科技武器的研發。政策預期將加大對網絡戰、無人機系統（UAS）及航天太空能力的財政支持。這不僅將催化傳統軍工企業加速數字化轉型，更將直接為高科技軍工龍頭企業帶來穩健的政府訂單與合規合同支持。

美國空軍無人機MQ-9。（YouTube@US Defense News影片截圖）

第二，傳統能源。共和黨的核心策略在於實現「美國能源主導地位」（Energy Dominance）。在共和黨全面控制國會的情境下，政府預期將積極推動立法，大刀闊斧地放寬環境監管與繁瑣的行政審批。此舉將進一步開放聯邦土地與近海的石油及天然氣開採權，並加速油氣基礎設施的建設審批。相關政策取向將引導資本向傳統化石能源傾斜，顯著降低傳統能源企業的營運與合規成本，對傳統能源板塊的中長期前景構成強烈支撐。

監管環境放寬：催化AI與科技板塊的估值擴張

在人工智能（AI）政策層面上，相較於民主黨傾向由政府主導嚴格的安全審查與事前評估，共和黨的政策哲學更側重於防範「過度監管」對技術創新的扼殺。共和黨明確主張以企業自願性審計與提高透明度機制，取代強制性的立法約束；同時，透過發布統一的政策框架，旨在構建全國一致的標準，打破各州法規割裂的監管藩籬。

這類寬鬆且具彈性的監管措施，預期將顯著降低科技巨頭（Big Tech）的政策合規成本，並大幅縮短AI技術從研發到商業化落地（Commercial Deployment）的周期。

2026年9月29日，在白宮東廳舉行午餐會後，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）對媒體發表演講，美國總統特朗普（Donald Trump）站在他身旁。（Reuters）

結論與投資啟示

綜上所述，若共和黨成功保住兩院多數席次，現行的「去管制化（Deregulation）」、親商稅制以及刺激民營資本投資的政策路徑將得以延續，進而構建一個「創新優先、能源保障、國防加持」的總體經濟環境。這不僅能有效穩定市場對科技巨頭資本支出（CapEx）持續性的信心，亦將全面催化美國AI及相關科技產業鏈的長期估值擴張。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

