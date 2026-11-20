港股近日走勢偏弱，恒指相繼跌穿24,000點及23,000點支持，而科網股仍是主要壓力來源。市場對人工智能投入能否轉化為盈利的疑慮未消，相關股份即使出現反彈，也未必代表調整已經完成。不過，經過一輪回落，港股估值吸引力逐漸浮現，尤其是現時恒指的市盈率已返回5年的歷史中位數水平，對願意承受波動的中長線投資者而言，現階段不妨由追逐短期升幅，轉向部署長期的價值增長。



筆者傾向相信，恒指若再下試今年6月低位22,500附近，有機會逐步建立支持。然而，低估值不等於即時見底，企業盈利、資金流向及外圍利率仍會左右走勢，尤其是外圍股市的回調壓力仍然未有降低，短期的波幅擴大仍然難免。指數投資雖能分散個別公司的風險，卻不能消除整體市場下跌的風險，故吸納宜分批進行，而非押注某一點位必然守穩。

低估值不等於即時見底，企業盈利、資金流向及外圍利率仍會左右走勢。（Pexels@Arturoaez225）

在這種「未確認見底，但又不想完全錯過日後見底回升」的環境，兼具股票投資與收益增強策略的ETF，值得納入觀察名單。今次比較的，是Global X旗下的恒指備兌認購期權主動型ETF（3419），以及恒生高股息率增強收益ETF（3555），兩者均由未來資產環球投資管理，但收入來源與上升參與度有所不同。

首先必須指出這類基金增強收益的方法，所沽出的是認購期權，而並非認沽期權。基金持有股票或相關市場倉位，同時出售認購期權，向買方收取期權金作為收入。代價是當市場大幅上升，認購期權的空倉可能產生的損失，將會抵銷部分股票升值收益。因此，高派息並非免費午餐，而是以部分上升空間換取當下的收益。

按發行商產品資料，3419以恒指相關股票及工具建立市場敞口，並沽出恒指認購期權，其備兌期權名義金額覆蓋比例為相關持倉的70%至100%。覆蓋程度較高，意味基金較着重收取期權金，適合預期大市橫行、溫和上升，並希望獲得定期現金分派的投資者。但若恒指出現急升，3419便可能落後於其他沒有出售期權的普通恒指ETF。反過來說，市場下跌時，期權金雖可提供一定緩衝，卻不足以保證本金安全。所以，它不是保本產品，也不應被視為能完全抵禦股災的工具。

市場下跌時，期權金雖可提供一定緩衝，卻不足以保證本金安全。（Reuters）

3555則以恒生高股息率指數成份股及／或相關ETF作為股票投資基礎，再沽出恒指及／或國指認購期權，追求股息與期權金兩項收益。按基金公司所述的策略，期權覆蓋比例約為30%至50%，較3419低，因而保留較多參與股市上升的空間。而3555的另一特點，是底層資產偏向高股息股份，收入不單依賴期權金，所以其投資風格亦與恒指不同。

派息方面，發行商剛公布3555每單位派發0.08港元。若假設未來每月維持相同金額，一年12次的派發合共便是0.96港元；以上日收市價7.835港元買入價計算，推算年化分派率約12.25%。這是方便比較的假設值，亦是分析上的需要，並非已實現的全年股息率；至於3419方面，由於已上市超過一年，其年化分派率更加達到22.25%，屬於非常高的回報率。不過，投資者要留意，兩者的每月分派均由管理人酌情決定，派息率並不保證，分派亦可能來自資本。若基金把部分資本派回，投資者收到現金的同時，每單位資產淨值亦會下降。所以，真正值得追蹤的，反而是計入分派後的總回報，而不是單看基金單位每月收到多少錢。

整體而言，投資者若相信港股已經逐步貼近回調的底部，現在逐步購入這兩隻高息ETF會是非常好的策略。至於投資者若較着重當期收入、預期大市升幅有限，可先行留意3419，希望恒指在升幅較有限下，以較高的年派息率，作為短期的收益部署；至於投資者若預期港股有機會在低位內出現較快的升幅，但又希望兼顧高息股與較多反彈空間的話，3555就更加切合投資者的需要。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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