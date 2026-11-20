【HK Express/香港快運航空/大專生/機票優惠】HK Express香港快運航空宣布推出限時大專生機票優惠，單程票價低至港幣88元，並將優惠延伸至同行親友：只要同行旅客中有一人為合資格大專院校學生，全團均可享同等票價。預訂期為11月20日上午10時至11月24日晚上11時45分，出發期為2026年12月3日至2027年6月30日，不限預訂次數。



HK Express推出限時大專生機票優惠，單程票價低至港幣88元，並將優惠延伸至同行親友。（HK Express）

覆蓋逾20個航點

優惠涵蓋超過20個亞洲航點，票價按目的地及票種分三級。「輕便飛」只包一件隨身物品：東京（成田）、名古屋、小松、高松、首爾（仁川）、釜山單程198元起；沖繩、濟州、曼谷（蘇凡納布米）、布吉118元起；橫城、吉隆坡（梳邦）、亞庇（沙巴）、富國島、峴港、台北、台中、高雄、北京（大興）、寧波、義烏、常州、無錫、合肥、大邱88元起。

「經濟飛」加一件登機行李，各級分別為248元、168元及118元起；「隨心飛」包一件20公斤寄艙行李，分別為348元、268元及188元起。

優惠涵蓋超過20個亞洲航點，票價按目的地及票種分三級。（HK Express）

只限網站及微信小程序

優惠只適用於香港快運指定活動網站及微信小程序，不適用於手機應用程式；只適用於由香港出發的來回機票（包括多城市行程），不適用於單程機票。票價不包括燃油附加費（香港出發單程149元起）、稅項及其他費用，實際結算金額隨匯率變動，以系統顯示為準。優惠數量有限，受條款及細則約束。

最多賺1,800里數

活動期間透過指定網頁登記成為國泰會員，並於90日內完成任何合資格里數賺取交易，可獲800迎新里數；完成訂票後於11月20日至30日期間經連結登入國泰會員，可額外賺取1,000里數，合共最多1,800「亞洲萬里通」里數。合資格院校名單及詳情可瀏覽香港快運大專生優惠指定活動網站。