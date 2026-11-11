雙11機票優惠一覽　平台推$11飛東京、$11搶$1000香港快運代金券

【雙11／雙十一／國泰航空／Trip.com／Klook／KKday／HKExpress／香港快運／卡塔爾航空／機票優惠】踏入雙十一購物節（11日），近日本地及海外的航空公司相繼推出機票優惠，其中旅客憑渣打國泰Mastercard，在國泰官網預訂來回機票，可享11%折扣優惠，涵蓋國泰全線航點。

攜程集團旗下旅遊平台Trip.com推出「雙11狂賞」優惠，即日起經網站預訂捷星日本航空班次前往東京，票價低至港幣11元。另一間旅遊平台KKday則推快閃優惠，1000元香港快運代金券限時售11元。一文看清旅遊優惠詳情。



國泰航空推出「雙11」機票優惠。（資料圖片）

憑渣打國泰Mastercard預訂機票最高11%折扣優惠。（國泰航空網頁圖片）

國泰航空︰憑渣打國泰Mastercard預訂機票最高11%折扣優惠

國泰航空推出「雙11」機票優惠，旅客11月11日登入國泰官網，憑渣打國泰Mastercard預訂來回機票，全線航點可享高達11%折扣。出發日期須為10月29日至明年2月28日。在12月20日前完成旅程，更可額外享3,000里數。

卡塔爾航空推出限時機票優惠。（網頁截圖）

卡塔爾航空推出限時機票優惠。（網頁圖片）

卡塔爾航空︰預訂香港出發機票最高11%折扣優惠 涵蓋70個航點

卡塔爾航空推出機票限時優惠，由即日起至11月12日，預訂由香港出發前往美國、歐洲、非洲和中東等70個航點，可享有高達11％折扣，適用於2026年11月15日至2027年6月30日的行程。

加拿大航空推出「雙11」優惠。（Getty）

若乘客預訂商務艙由香港飛往加拿大目的地，折扣優惠為單程150港元、來回300港元。（網頁截圖）

加拿大航空︰預訂加拿大及美國等15個航點享折扣優惠

加拿大航空推出優惠，11月11日經加航官網，預訂加拿大及美國等15個航點，可享有折扣優惠，旅行日期為11月15日至2027年6月15日。

若乘客預訂商務艙由香港飛往加拿大目的地，折扣優惠為單程150港元、來回300港元；若由香港飛往美國目的地，折扣優惠為單程250港元、來回500港元。

馬來西亞國際航空推出「11.11限時禮遇」。（網頁截圖）

馬航︰馬來西亞各大城市等航點享折扣優惠

馬來西亞國際航空推出「11.11限時禮遇」，由即日起至11月23日，經官網預訂前往馬來西亞各大城市、峇里島、馬爾代夫及澳洲等航點，可享折扣優惠。旅行時間適用於明年10月31日之前。

攜程集團旗下旅遊平台Trip.com香港站推出「雙11狂賞」，優惠期為11月11日至14日。（網頁截圖）

其中預訂捷星日本航空前往東京「一口價」低至港幣11元。（網頁截圖）

Trip.com︰訂捷星日本航空往東京$11、大灣區航空往大阪$399

攜程集團旗下旅遊平台Trip.com香港站推出「雙11狂賞」，由即日起至周六（14日），一連4日可在網站或APP中搶購優惠。其中限量優惠包括︰

．預訂捷星日本航空前往東京「一口價」11元

．預訂大灣區航空前往大阪「一口價」399元

．預訂大灣區航空前往福岡「一口價」599元

．預訂廣州華廈大酒店「一口價」11元一晚

．香港及上海迪士尼樂園門票半價

．日本及北京環球影城門票買一送一



Klook推出「雙11旅行瘋賞限時優惠」。（網頁截圖）

Klook推出「雙11旅行瘋賞限時優惠」。（網頁截圖）

Klook︰搶酒店優惠碼 經PayMe付款最高減411元

旅遊平台Klook推出「雙11旅行瘋賞限時優惠」，即日凌晨起搶優惠，用戶需領取優惠碼，包括︰

．在平台預訂各產品或活動，經PayMe付款滿2,000元，最高減211元

．在平台預訂全球酒店，經PayMe付款滿5,000元，最高減411元

．11月11日限定優惠，在平台預訂酒店滿1,200元，最高減168元



旅遊平台KKday推出「雙11優惠狂歡」。（網頁截圖）

旅遊平台KKday推出「雙11優惠狂歡」。（網頁截圖）

KKday︰每日不同時段推優惠 $1000香港快運代金券限時$11

旅遊平台KKday推出「雙11優惠狂歡」，由11月1日至11月14日，活動期間每日不同時段提供不同快閃優惠，包括︰

．早上10時及下午3時︰吃喝玩樂優惠低至11元

．中午12時︰美食優惠低至111元

．下午1時︰搶11元價值1,000元香港快運機票代金券

．晚上6時及9時︰旅遊產品優惠低至111元

