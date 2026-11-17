長者優惠機票｜現時不少航空公司推出專屬長者的航空優惠，讓老友記以更抵的價錢前往世界各地。《香港01》「01金齡」為大家整理3間推出長者優惠的航空公司，除了有低至$65的機票優惠外，有航空公司連預訂酒店、景點門票等都有低至8折優惠，當中甚至連同行者買機票都可一同享有折扣！想知詳情即睇下文！



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長者去旅行有什麼優惠？

長者航空優惠【1】國泰航空——指定機票、酒店、景點低至8折 同行者機票95折

國泰航空（Cathay Pacific）推出「退而不休遊世界」優惠，即日起至2026年11月25日，凡年滿60歲或以上的旅客憑優惠編號「SNRGIFT26」，預訂指定航點（杜拜及利雅得除外）來回機票享低至8折優惠。

成功預訂的長者，更可享額外禮包，包括國泰品味商店、國泰假期精選酒店，以及Klook旅遊優惠低至8折；同行者亦可享高達95折的機票優惠。提提大家，所有同行乘客必須於相同的出發及回程日期前往相同目的地。

國泰航空推出「退而不休遊世界」優惠！（官方圖片）

長者使用優惠步驟：

1. 透過活動頁面預訂合資格機票；

2. 結帳時於優惠編號欄位輸入優惠編號「SNRGIFT26」。

同行者使用優惠步驟：

1. 透過推廣活動網頁預訂合資格機票；

2. 結帳時在優惠編號欄輸入同行乘客優惠編號「SNRGIFT26」。

＊每個同行乘客優惠編號於每個合資格機票預訂中最多可預訂3張成人機票；及所有乘客必須與預訂長者機票優惠的乘客同時往返，並完成整個行程。

適用旅遊日期：即日起至2027年3月27日



國泰航空——指定機票、酒店、景點低至8折 同行者機票95折（資料圖片）

長者航空優惠【2】香港快運——20+指定航點單程票價低至$65

即日至2026年11月19日，香港快運（HK Express）推出老友記限定優惠，65歲或以上合資格旅客，現可享20+指定航點票價單程低至$65優惠（不包括燃油附加費、稅項及其他收費）！旅遊日期由2026年11月29日至2027年6月30日，讓大家可提早規劃行程！

預訂步驟：

1. 於指定活動網站選擇出發地、目的地及日期搜尋航班。

2. 選擇航班及時間後填寫個人資料。

3. 確保資料與證件一致，預訂時已滿65歲。

4. 選擇附加項目（行李、餐點等），並完成付款。



香港快運——20+指定航點單程票價低至$65（官方圖片）

香港快運票價一覽 「經濟飛」單程票價 「隨心飛」單程票價 指定航點 低至$65 低至$165 北京（大興）、無錫、常州、寧波、義烏、三亞、合肥、檳城、吉隆坡（梳邦）、亞庇（沙巴）、台北、台中、高雄、峴港、河內、富國島 低至$165 低至$265 沖繩、廣島、高松、名古屋、大邱、濟州、曼谷 【經濟飛】單程票價低至$65：包括一件隨身物品及一件登機行李 【隨心飛】單程票價低至$165：包括一件隨身物品及一件20KG寄艙行李

長者航空優惠【3】大灣區航空——8大航點低至65折

即日起至2026年11月30日，大灣區航空（Greater Bay Airlines）推出長者機票優惠！長者只要下載GBA App或前往指定頁面，於「領券中心」可免費領取「樂悠60+限時65折優惠」專屬機票優惠券。60歲或以上的長者購買8個指定航點的機票，即可享低至65折優惠。航點涵蓋東京、大阪、福岡、台北、曼谷等熱門景點。優惠券更可使用9次！

大灣區航空（Greater Bay Airlines）推出長者機票優惠！（官方圖片）

適用航線：香港⇄東京／香港⇄大阪／香港⇄札幌／香港⇄福岡／香港⇄沖繩／香港⇄台北／香港⇄曼谷／香港⇄舟山

訂單購票日期：即日起至2026年11月30日

適用旅遊日期：即日起至2026年12月17日



大灣區航空——8大航點低至65折（官方圖片）

本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。



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